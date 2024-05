Infortunio e niente Roma-Juventus: diagnosi UFFICIALE

Infortunio in difesa e niente Roma-Juventus per il calciatore. Ecco la diagnosi del guaio muscolare che lo costringe a saltare il big match dello stadio Olimpico.

Neanche il tempo di metabolizzare la dura sconfitta con il Bayer Leverkusen che la Roma si tuffa nel prossimo big match di campionato. Domenica sera allo stadio Olimpico arriva la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera è terza in classifica, con sei lunghezze di vantaggio sui giallorossi. Per continuare a coltivare l’obiettivo della qualificazione in Champions League la squadra guidata da Daniele De Rossi è chiamata alla grande prestazione, anche per riscattare la delusione europea ancora fresca davanti ai propri tifosi.

La sconfitta per 0-2 contro il Bayer Leverkusen allontana la terza finale europea consecutiva per la Roma di Daniele De Rossi. Ora l’ex Capitano giallorosso deve focalizzare le attenzioni dei suoi calciatori verso la prossima sfida proibitiva. Allo stadio Olimpico arriva la Juventus di Massimiliano Allegri, che vuole chiudere i discorsi nella corsa al piazzamento in Champions League. I bianconeri, terzi in classifica, arrivano allo stadio Olimpico dopo lo scialbo zero a zero contro il Milan, e non vincono da quattro gare consecutive tra campionato e Coppa Italia. Il tecnico toscano deve anche fare i conti con le assenze in vista della sfida alla squadra giallorossa di domenica sera.

Niente Roma-Juventus per Alex Sandro: la diagnosi è una sentenza

La squadra bianconera sfiderà la Roma senza il difensore brasiliano Alex Sandro. Il mancino era già dato a rischio per il posticipo dello stadio Olimpico ed adesso è arrivata anche la diagnosi. Guai muscolare per il sudamericano e niente trasferta per il difensore bianconero.

A svelarlo è il giornalista Romeo Agresti su ‘X’. Il cronista parla di sovraccarico al soleo della gamba destra per il difensore brasiliano. Allenamento differenziato per l’attaccante Yildiz, che però dovrebbe fare parte dei convocati di Massimiliano Allegri in vista del posticipo in casa della Roma.