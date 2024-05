Roma, De Rossi non ci sta e guarda oltre: “Sarebbe scorretto farlo”

Intervenuto nel post partita di Roma-Bayer Leverkusen, Daniele De Rossi ha toccato svariati temi nella consueta intervista post partita.

Pur fornendo una prova volenterosa, la Roma di Daniele De Rossi non è riuscita ad evitare la sconfitta al cospetto del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Avendo in mano il pallino del gioco nei momenti clou della gara, i tedeschi sono riusciti ad espugnare l’Olimpico con un rotondo 0-2, approfittando dei tanti errori della Roma, dei singoli e di reparto.

Proprio questo è stato uno dei temi principali affrontati da De Rossi nell’intervista del post partita ai microfoni di Sky Sport. Dopo aver elogiato l’interpretazione alla gara della compagine di Xabi Alonso, De Rossi ha risposto anche alla domanda relativa alle diverse ingenuità che alle fine sono costate carissimo. Ecco quanto evidenziato: “Abbiamo giocato contro una squadra forte. Il primo tempo mi è piaciuto, recuperavamo palla più velocemente. Tante partite sono svoltate dalla nostra parte, questa no. Errore di Karsdorp? Il calcio è fatto di episodi, sarebbe scorretto puntare il dito. Abbiamo ancora il ritorno, mancavano 60 minuti per fare altre cose. Abraham? Ogni gol può essere importante, ci credo per il ritorno. Non sarà facile ma non molliamo. La gara che avevamo preparato era questa. In questo genere di partite, bisogna avere pulizia di gioco e uno contro uno in velocità, attaccando lo spazio. Sanno giocare sia in costruzione che in contropiede, essendo rapidi e fisici.

De Rossi ha poi continuato: “Contromisure al ritorno? Dobbiamo prendere il tempo giusto nel momento in cui la palla ce l’hanno loro. Nel primo tempo abbiamo fatto ciò che avevamo preparato. In vista del ritorno qualcosa cambieremo. La nostra scelta stava pagando. Vero è, però, che dopo il gol avremmo potuto fare meglio. Per certi aspetti è la stessa situazione che si era proposta con il Bologna. Ad ogni modo dal punto di vista dell’atteggiamento e dell’attaccamento i ragazzi sono stati bravi”.