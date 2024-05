Clausola pagata e addio Roma: stipendio raddoppiato

Calciomercato Roma, punto di svolta prima dell’inizio della sessione estiva. Assalto europeo alla clausola e stipendio raddoppiato in vista della prossima stagione.

Solo due gare separano la Roma di Daniele De Rossi al termine della stagione. Dopo l’eliminazione dalle semifinali di Europa League per mano del Bayer Leverkusen è arrivata la sconfitta nello scontro diretto contro l’Atalanta. La squadra di Gasperini, reduce dalla sconfitta in finale di Coppa Italia, sfiderà proprio i tedeschi a Dublino nell’ultimo atto della competizione europea. I giallorossi sono chiamati a chiudere la stagione con due vittorie, per blindare il sesto posto in campionato che con una serie di incastri può garantire la qualificazione alla prossima Champions League.

Le condizioni per centrare la massima competizione europea dipendono tutte dal finale di stagione dell’Atalanta. Gli orobici dovrebbero sia vincere l’Europa League che terminare al quinto posto in campionato. Un incastro che, nel caso la Roma blindi il sesto posto dalla concorrenza della Lazio, garantirebbe l’accesso alla massima competizione europea, con uno scenario che si rifletterebbe anche in ottica calciomercato. Proprio il percorso in Champions League risulta decisivo nell’affare offensivo, pronto a chiudersi grazie al pagamento della clausola in Germania.

Calciomercato Roma, Guirassy più lontano: il Borussia Dortmund paga la clausola

Riflettori puntati su Serhou Guirassy, trascinatore dello Stoccarda in Bundesliga. 26 reti in 27 presenze per l’attaccante classe’96, che ha il contratto in scadenza nel 2026 ma anche una clausola d’addio che vale 17.5 milioni di euro. Clausola che fa gola a tanti club, compreso il Milan in Serie A a caccia del vice Giroud.

A spuntarla però potrebbe essere il Borussia Dortmund, finalista della Champions League. La squadra giallonera, secondo quanto scrive il sito Sport1.de, avrebbe scelto il bomber dello Stoccarda in vista della sessione di calciomercato estiva. Oltre al pagamento della clausola il Borussia è pronto a mettere sul piatto il raddoppio dello stipendio per l’attaccante guineiano classe ’96, che attualmente percepisce 4.5 milioni di euro di ingaggio stagionale.