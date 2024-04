Milan usa e getta, clausola galeotta: Roma piantata in asso

La rivoluzione del Milan è partita e non accenna a placarsi. I rossoneri potrebbero incrociare le strade della Roma sul mercato. L’ultimo nome conteso.

Tra i reparti che finiranno sicuramente sotto la lente di ingrandimento del nuovo DS della Roma ci sarà sicuramente l’attacco. Quella che tra poche settimane aprirà ufficialmente i battenti, infatti, ha tutta l’aria di essere una sessione estiva di calciomercato densa di profondi cambiamenti per il reparto offensivo.

Oltre alla questione relativa al rinnovo di contratto di Paulo Dybala, a tenere banco sarà anche il futuro di Romelu Lukaku. Al momento le chances di una permanenza dell’attaccante belga all’ombra del Colosseo sembrano essere piuttosto scarse. Pur non considerando il belga parte integrante del proprio progetto tecnico, i Blues non hanno alcuna intenzione di svendere Lukaku, per il quale continuano a chiedere almeno 35-40 milioni di euro. Cifra considerata troppo alta per la Roma, che dunque potrebbe virare su un altro profilo per completare il reparto d’attacco da consegnare a Daniele De Rossi. Sotto questo punto di vista le soluzioni di sicuro non mancano.

Calciomercato Roma, il Milan non molla Guirassy: nuovo attaccante per il bomber dello Stoccarda

Non è un caso che uno dei nomi che nelle scorse settimane è stato direttamente o indirettamente accostato ai giallorossi sia quello di Serhou Guirassy. Consacratosi definitivamente con la maglia dello Stoccarda, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2026 e da una clausola rescissoria da 17,5 milioni, il classe ’96 è uno degli attaccanti più chiacchierati del momento.

Prima punta moderna, forte fisicamente ma in grado anche di muoversi con intelligenza con i compagni, svariando molto sul fronte offensivo, Guirassy ha già calamitato l’interesse di diversi club. Oltre alla solita Premier League, nelle ultime ore anche il Milan avrebbe riallacciato i contatti con l’entourage del calciatore per capire eventuali margini di manovra. I rossoneri, il cui primo obiettivo rimane sempre Zirkzee, continuano a monitorare con attenzione Guirassy, il cui profilo piace molto alla dirigenza rossonera. Pur non essendo considerato il primo obiettivo dal “Diavolo”, l’attaccante dello Stoccarda potrebbe dunque essere il fulcro di un vero e proprio effetto domino. A riferirlo è “La Gazzetta dello Sport”.