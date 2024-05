Calciomercato Roma, 30 milioni e bianconeri scippati

Calciomercato Roma, sul calciatore l’interesse di molti club: sul piatto 30 milioni di euro per scippare i bianconeri

Una stagione ricca di luci e ombre per la Roma, che ha anche portato al prematuro addio di José Mourinho. Con lo Special One la squadra era addirittura scesa alla nona posizione in campionato, un campanello d’allarme che la società non ha potuto ignorare, e che ha portato appunto alla separazione dal portoghese.

Mourinho per restare a Roma aveva rifiutato anche offerte importanti, come quella dall’Arabia e l’opportunità di allenare il suo Portogallo, una decisione che purtroppo non gli ha reso quanto sperato. Al suo posto l’innesto di De Rossi è servito a riportare fiducia ad un ambiente ormai saturo anche a causa delle dichiarazioni dell’ex tecnico.

Con De Rossi invece la squadra è tornata a lottare fino all’ultimo, anche se ormai si è dovuta arrendere all’Atalanta che, con molta probabilità, occuperà il quinto posto per la Champions ottenuto grazie alle fatiche in Europa dei giallorossi. Una mancata qualificazione che rischia di gravare sul mercato, dove uno dei migliori talenti in rosa è già pronto all’addio, nel suo futuro potrebbe esserci la Premier League.

Ci sono tanti calciatori ritenuti in esubero in rosa, e che molto probabilmente lasceranno la capitale in estate. Il primo sarà senza alcun dubbio Renato Sanches, rimasto un vero e proprio oggetto misterioso per tutta la stagione, e che farà ritorno a Parigi, dove sarà compito del PSG trovargli una soluzione adeguata, ma non sarà ovviamente l’unico.

Sulla lista dei partenti figurano anche Rui Patricio e Spinazzola, entrambi all’ultimo anno di contratto, ed entrambi con poche possibilità di una permanenza. Rientrerà a Torino dal prestito anche Dan Huijsen, che però secondo quanto riporta TeamTalk, potrebbe essere vicino a lasciare addirittura l’Italia.

Con la Roma ha dimostrato personalità e ottime doti difensive, doti che hanno posto gli occhi di mezza Europa su di lui. In Premier Newcastle e Liverpool monitorano il calciatore, che potrebbe lasciare la Juventus per un’offerta di circa 30 milioni di euro, una cifra tutt’altro che proibitiva per le casse di due club ricchi come appunto Newcastle e Liverpool.