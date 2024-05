Inter e Roma, che scippo: firma con la clausola

Inter e Roma, arriva il clamoroso scippo: il calciatore pronto al trasferimento e al grande salto in un top club

Una stagione che arrivati a questo punto ha ben poco da dire per la Roma, che può quantomeno lasciarsi alle spalle una delle annate più controverse della storia recente del club. La falsa partenza, i risultati che tardavano ad arrivare, ed un nono posto, questi i fattori che hanno portato all’addio di Mourinho, esonerato dalla società prima della fine del suo contratto.

Sembrava che i giallorossi non avessero più niente da chiedere, ma De Rossi ha saputo dare nuove motivazioni alla sua rosa, riuscendo ad ottenere un buon filotto di risultati utili in campionato e in Europa, riaprendo anche il discorso qualificazione in Champions, per la quale la Roma ha ancora una possibilità.

Un eventuale accesso alla prima fase della Champions League è fondamentale anche per il mercato, dove vengono seguiti diversi calciatori che però potrebbero non arrivare mai vista la delicata situazione economica in cui riversa il club. Un nome in particolare però sta attirando molto l’attenzione dalle parti di Trigoria, ma attenzione anche all’Inter, che ha messo il giocatore nel mirino.

Inter e Roma, occhi sul talento argentino

Nonostante non sia arrivata ancora l’ufficialità che riguarda il nuovo direttore sportivo la Roma continua a seguire diversi profili sul mercato. In estate dovrà esser fatto uno sforzo in più per cercare di migliorare ancora una rosa che ha dimostrato troppi anelli deboli.

Tantissimi calciatori partiranno, i principali indiziati restano ovviamente Renato Sanches, Rui Patricio e Spinazzola, tutti con i contratti in scadenza e che verosimilmente dovranno trovare una nuova sistemazione.

Una piccola rivoluzione, che dovrebbe portare alcuni nuovi volti a Trigoria che dovranno sostituire i partenti. Proprio per questo la società ha messo gli occhi su Cristian Medina, giovane talento del centrocampo del Boca Junior.

Secondo quanto riporta il portale Mas Fichajes il calciatore è seguito attentamente dalla Roma, che pensa di pagare la clausola da 15 milioni di euro presente sul suo contratto, ma attenzione anche alla concorrenza dell’Inter, con Marotta alla ricerca di una pedina per completare il centrocampo di Inzaghi per la prossima stagione.