Allegri dimentica la Juve: appuntamento a Roma

Allegri ha già dimenticato la Juventus, appuntamento unico a Roma fissato: c’è la data.

Sono state giornate molto singolari e importanti in casa Juventus, alla luce delle ripercussioni generate da una vittoria in Coppa Italia che non ha saputo spegnere le polemiche e le attese circa l’evoluzione del futuro di Allegri. Da diverso tempo al centro di grandissime attenzioni circa le decisioni del club per un possibile proseguimento con lui in panchina, il mister livornese ha pagato in queste ore le conseguenze di una serie di atteggiamenti definiti dal club lontani dalla propria visione e costume.

Dopo un triennio di difficoltà, certamente non ascrivibili al solo terreno di gioco, il mister livornese saluta, per l’ennesima volta da vincitore, una Juventus alla quale ha dato tanto, portandola alla quindicesima vittoria della Coppa Italia e, di fatto, chiosando un percorso complicato ma contraddistinto dall’apposizione di almeno un trofeo nazionale nella propria ricca bacheca.

Indipendentemente dai fatti di mercoledì, le evoluzioni recenti in casa Juventus avevano lasciato intendere come la direzione del club sarebbe stata, con ogni probabilità, quella di una separazione a fine campionato, seguita dalla catalisi di un nuovo progetto tecnico che potrebbe vedere prossimamente a Torino l’ambitissimo Thiago Motta.

Appuntamento ‘unico’ Allegri, domenica speciale a Roma per la cavalla Estrosa

Nulla di certo o definitivo, se non la consapevolezza che per le ultime due giornate di campionato Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus. Al suo posto, il traghettatore di brevissima durata Montero, con cambiamenti ad interim sia nello staff tecnico che all’interno di una società che si appresta ad andare incontro a grandi novità nel corso delle prossime settimane.

Frattanto, in ore dinamiche quanto calde per la Juventus e il suo ormai ex mister, Sportface riferisce di un appuntamento importante per lo stesso Allegri, che potrebbe dunque non escludere una sua presenza nella Capitale domenica prossima. Da sempre noto amante dell’ippica, l’ormai ex Juventus potrebbe eventualmente presenziare all’Ippodromo Capannelle di Roma nel fine settimana. Nulla di certo, anche in questo caso, se non la presenza di un evento ippico annunciato dalla su citata fonte e di importanza non trascurabile.

Trattasi del “Derby Day”, con in palio la vittoria del Blue Ribbon: gli esperti dell’ambito sanno bene di come sia uno dei premi e dei traguardi maggiormente ambiti dagli amanti dell’ippica. L’evento, infatti, capita solamente una volta all’interno del percorso biografico e sportivo di un cavallo, che può parteciparvi unicamente all’età di tre anni.

La cavalla di mister Allegri, di nome Estrosa, è attesa domenica dalla corsa chiamata “Il Presidente della Repubblica“, pronta a far emozionare e distrarre un tecnico che, ufficialmente da qualche ora, non avrà da pensare nelle prossime settimane ad impegni lavorativi di natura strettamente calcistica.