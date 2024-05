Tifosi della Roma scatenati: assalto social dopo l’infortunio

I tifosi della Roma sono stati protagonisti in queste ultime ore di un assalto social nei confronti di un giocatore.

Dopo essere stata eliminata in Europa League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, la Roma di Daniele De Rossi ha perso anche lo scontro diretto per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Contro i bergamaschi, al netto del rigore realizzato nella ripresa da Pellegrini, la squadra giallorossa ha sofferto gli attacchi dell’Atalanta. Tuttavia, per gli uomini di Daniele De Rossi è già tempo di pensare ad un’altra importantissima sfida di campionato. Domenica prossima, infatti, la Roma ospiterà il Genoa di Alberto Gilardino.

Proprio per la sfida contro i rossoblù, Daniele De Rossi ha ottenuto una bella notizia. Paulo Dybala, infatti,è tornato finalmente ad allenarsi con il resto del gruppo. L’argentino, quindi, è a piena disposizione per la gara contro il Genoa. Tuttavia, in attesa della partita contro il team ligure, i tifosi della Roma sono stati protagonisti di un ‘assalto social’.

De Roon salta la finale di Europa League, i tifosi della Roma: “Questo è il karma”

Marten de Roon ha annunciato che sarà assente nella finale di Europa League tra la sua Atalanta ed il Bayer Leverkusen: “Quella che avrebbe dovuto essere la settimana più importante della mia carriera, è diventata il più grande incubo”. L’olandese, infatti, non ci sarà contro i tedeschi per colpa dell’infortunio che ha subito durante la finale di Coppa Italia persa contro la Juve.

I tifosi della Roma, quindi, non si sono lasciati scappare l’occasione di rifarsi su de Roon. Quest’ultimo, dopo una vittoria dell’Atalanta contro il team capitolino, pubblicò l’anno scorso un tweet con un dito medio e la scritta: “Quando hai le tue radici a Rotterdam e batti la Roma”. Il giocatore bergamasco, di fatto, fece riferimento alla sconfitta che dovette subire qualche giorno prima il suo Feyenoord proprio contro la squadra giallorossa.

Sotto il tweet di de Roon, di fatto, si sono susseguiti diversi commenti ‘ironici’ dei sostenitori della Roma: “Questo è il karma”, oppure “La ruota gira”.