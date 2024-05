Dopo la Roma, c’è il Milan: la firma ufficiale è “scontata”

Ribaltone Milan, il ritorno in Serie A è clamoroso. Ci sono anche le cifre ufficiali. I rossoneri ormai hanno deciso a chi affidarsi per il dopo Pioli

Tutto deciso. O almeno così pare. Perché quando alcuni elementi si espongono in questo modo vuole dire che è davvero fatta. Ve lo abbiamo raccontato in più di una occasione.

I bookmaker, quando piazzano una quota del genere, fanno capire che si sta muovendo decisamente qualcosa per il verso giusto. E in questo caso parliamo della panchina del Milan: l’addio di Stefano Pioli in anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo contratto è ormai scontato. Troppe cose si sono rotte dentro lo spogliatoio rossonero in quest’ultimo periodo e quindi serve uno scossone. I nomi che sono circolati sono tantissimi: da Gallardo, a Conceicao, a Sarri e tutto il resto. Ma ormai una decisione sembra essere stata presa. E andiamo a vedere chi dovrebbe tornare in Italia.

Ribaltone Milan, Fonseca il nuovo tecnico

Secondo gli allibratori della Sisal, infatti, Paulo Fonseca, ex Roma adesso al Lilla in Francia è il candidato numero uno per i rossoneri. La quota è davvero irrisoria, si gioca a 1,45 volte la posta. Quindi un nulla rispetto a tutti gli altri. Il tecnico portoghese, quindi, dovrebbe essere il futuro allenatore dei lombardi, che cercheranno in tutti i modi la prossima stagione di prendersi il ventesimo scudetto e raggiungere l’Inter con la seconda stella.

Una scelta che piace a quanto pare ai tifosi del Milan, che soprattutto nei giorni scorsi avevano iniziato a fare polemiche sui social per i nomi che stavano circolando. Fonseca alla Roma ha fatto discretamente bene e anche in Francia sta facendo vedere tutto il proprio valore. Ecco che quindi potrebbero essere tutti contenti.