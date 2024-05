Rabiot all’Inter: Marotta l’ha fatto di nuovo

Rabiot all’Inter, Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, lo ha fatto di nuovo. Ecco lo scippo all’ex squadra per il colpo a parametro zero

Beppe Marotta nel corso della sua carriera ha abituato tutti ad una cosa: quando c’è la possibilità di piazzare un colpo a parametro zero, è sempre lì, in anticipo, per chiudere l’affare.

In questo modo l’Inter, così come confermato anche al direttore sportivo Ausilio, ha preso Taremi e Zielinski per l’anno prossimo, occupando due caselle importanti e cercando di far quadrare i conti. Una situazione che, anche in maniera abbastanza clamorosa, si potrebbe ripetere nelle prossime settimane. E lo scippo in questo caso sarebbe incredibile, visto che parliamo di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus in scadenza, che ancora non ha deciso cosa fare del proprio futuro.

Rabiot all’Inter, Marotta ha già fatto l’offerta

Se fino al momento si è parlato quasi di striscio di questa possibile operazione di mercato, senza entrare più di tanto nel dettaglio, adesso, secondo le informazioni che sono state riportate da SportsZone, le cose si stanno facendo abbastanza serie. Sì, perché oltre l’offerta della Juventus, che ha messo sul piatto un rinnovo, Rabiot avrebbe ricevuto verbalmente anche quella dell’Inter. Un’offerta quindi che è già nelle mani della madre-agente del giocatore, quella Veronique che ne gestisce il futuro e lo fa senza guardare in faccia nessuno.

Anche il Manchester United pensa ancora al francese, però per il momento nessun contatto ufficiale, almeno così si legge. Quindi dietro ai pensieri di Rabiot – che in ogni caso dovrà decidere prima dell’inizio dell’Europeo – ci potrebbe appunto essere questa mossa nerazzurra. Un Marotta scatenato che ha in mente di nuovo lo sgarbo ad una diretta concorrente per il prossimo scudetto: dopo Calhanoglu strappato con la stessa modalità al Milan, potrebbe succedere una cosa identica anche con l’ex Psg. Sarebbe un vero e proprio colpaccio.