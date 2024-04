Gioia Cristante e gesto a sorpresa Roma, non tutti l’hanno visto

Finale da mille emozioni al termine del recupero con l’Udinese, spunta il gesto della Roma che non tutti hanno visto.

Tante le emozioni che hanno accompagnato i circa 25 minuti di questo tanto atteso e discusso recupero tra Udinese e Roma, undici giorni dopo la sospensione di una gara ponderata per il malore accusato da Ndicka, rivelatosi importante ma meno grave del previsto solamente diverse ore dopo il congelamento momentaneo della partita.

Non occorre, a questo punto, ricordare le polemiche e le discussioni nate nel corso di questi ultimi giorni in casa Roma e sul fronte di una dialettica che, oltre a De Rossi e al club giallorosso, ha coinvolto la stessa Lega. Bravo e solitamente ponderato il mister giallorosso che, pur palesando le proprie perplessità, ha prontamente evidenziato la necessità di preparare al meglio e senza alibi i venti minuti odierni, conclusisi nel migliore dei modi per la Roma, la sua classifica e i tifosi.

Fair play Roma dopo il gol di Cristante, applausi e ringraziamenti ai tifosi dell’Udinese

A deciderla, come noto, è stato il gran gol di Bryan Cristante praticamente allo scadere, propiziato da un assist al bacio di Paulo Dybala sul secondo calcio d’angolo consecutivo, capitato in una fase della gara in cui la Roma stava continuando a palesare pressione e anelito alla vittoria, come fatto sin dal primo minuto di quest’Udinese-Roma 2.0.

La concitazione dei momenti successivi ad un gol che grande peso potrebbe avere sulla classifica della Roma potrebbe aver fatto passare in secondo piano un’immagine bella e da sottolineare, con la quale chiosare le tante e tristi polemiche successive al caso Ndicka. Dopo il fair play già palesato dai tifosi dell’Udinese due domeniche fa, si è assistito al termine della partita ad una bella scena, con la Roma accorsa non solo sotto il settore ospiti ma anche in prossimità della curva friulana.

Tra i primi a farlo, c’è stato capitan Lorenzo Pellegrini, che ha applaudito e ringraziato il pubblico di Udine per la disponibilità e la sportività palesate, seguita dalla compagine giallorossa tutta, salutata a sua volta da una bella dose di applausi. Un gesto non scontato e da segnalare in un mondo che, anche a livello calcistico, come ammesso dallo stesso De Rossi qualche giorno fa, ha ancora tanto su cui lavorare per crescere.