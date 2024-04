Cristante e non solo, doppio avviso Roma: “Se sbagli, sei di nuovo a piangere”

Udinese-Roma, le parole dei protagonisti tra il presente un futuro immediato che ha ancora tanto da dire e offrire per gli uomini di De Rossi.

Tanti gli spunti di interesse di una partita intensa quanto breve come quella andata in onda nella prima serata di questo 25 aprile, a undici giorni di distanza dalla sospensione successiva al malore accusato da Ndicka. Decisivo il gol di testa di Bryan Cristante, pochi istanti prima del fischio finale. Queste le dichiarazioni del centrocampista ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria.

“Diciotto minuti emozionanti: è la prima volta che in così poco tempo ci sono in palio tre punti. Un’emozione davvero forte: vado spesso in quella posizione su quelle palle e Dybala ha messo una palla perfetta. Venire qui e portarla a casa è uno spettacolo. Sono assolutamente punti fondamentali per la corsa Champions, ce la giocheremo al massimo in queste gare per tornare in Champions League“.

Emozione finale Cristante e rush decisivo, le parole di Spinazzola

Una presa di consapevolezza importante, anche in vista dei tanti altri impegni potenzialmente decisivi che attendono la Roma nelle prossime settimane, sia in Serie A che in Europa League. Su quest’argomento, così anche Leonardo Spinazzola, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Partita complicata, ma siamo stati bravi. Già a partire dal riscaldamento ci siamo focalizzati sui venti minuti, facendo una mini partitina per entrare nel vivo del match subito. Abbiamo creato tre o quattro occasioni da gol e siamo veramente contenti di questi tre punti“.

“L’abbiamo preparata così in questi giorni, volevamo pressare tante volte ed è andata veramente bene. Siamo felicissimi. In ottica Champions abbiamo dato un grande segnale. Dobbiamo pensare al Napoli, perché se sbagli sei di nuovo a piangere. Dobbiamo poter pensare di vincerle tutte. In vista della doppia gara col Leverkusen dico che ho belle sensazioni, è una squadra imbattuta e sarà bello giocarci. Quando arrivi in semifinale e all’ultimo mese di campionato ancora ti giochi tutto è entusiasmante“.