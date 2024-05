Scambio con Lukaku: destinazione choc in Serie A

Scambio con Lukaku: destinazione a sorpresa per il belga che potrebbe lasciare la capitale ma restare in Serie A

La stagione di Romelu Lukaku non è stata all’altezza delle aspettative. A inizio campionato l’impatto del belga era stato devastante, riuscendo ad essere sempre determinante trovando spesso la via del gol. Il girone di ritorno è la grande pecca finora, con l’ex Chelsea che non è riuscito a mantenere la media realizzativa, aumentando i dubbi sul suo valore.

Il costo per un eventuale riscatto sarebbe di circa 40 milioni, una cifra che senza l’accesso in Champions League sarebbe decisamente troppo esosa per le casse giallorosse. Proprio per questo Daniele De Rossi ha l’obbligo di provare a dare il massimo, tentando l’impresa al ritorno contro il Leverkusen, e cercando di mantenere il passo in campionato.

Tutto questo però potrebbe non bastare per trattenere Lukaku nella capitale, con il calciatore che potrebbe essere al centro di un’operazione di mercato che lo vedrebbe dare l’addio alla Roma per rimanere a sorpresa in Serie A.

Lukaku, addio alla Roma e futuro in Serie A?

Romelu Lukaku potrebbe essere uno degli oggetti del desiderio del mercato estivo, con diversi club che continuano a monitorale la sua situazione. Il riscatto si fa sempre più complicato per la Roma, che deve fare i conti con una situazione economica decisamente delicata, e che dipende soprattutto da un eventuale accesso in Champions League.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio il belga potrebbe però essere al centro di una maxi operazione di mercato, che vedrebbe protagonista anche il Napoli. Victor Osimhen è anche lui vicinissimo all’addio dopo una stagione fatta di più bassi che alti, nella quale è arrivato un rinnovo destinato appunto ad una cessione estiva.

#Calciomercato | @sscnapoli, su #Osimhen non solo può arrivare presto il #PSG per aprire le trattative, ma ci sono stati i primi contatti con il #Chelsea per capire la fattibilità di un’eventuale operazione da 80-90 milioni con contropartita formata da #Lukaku e un giovane — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 4, 2024

Su di lui ci sarebbero diversi club, tra i quali, sempre secondo quanto riporta il giornalista italiano, ci sarebbe anche il PSG, ma gli azzurri avrebbero già avviato i contatti con il Chelsea, che vorrebbe inserire proprio Romelu Lukaku nell’affare. Una trattativa dalla quale ci guadagnerebbero tutti, con i Blues che otterrebbero uno sconto sulla clausola, e la formazione partenopea che si ritroverebbe un degno sostituto senza dover spendere una cifra esorbitante.