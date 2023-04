Juventus, manovra stipendi e certezza della pena: “C’è chi è andato in galera”

Caso Juventus tra manovra stipendi, plusvalenze e sanzioni l’ex Serie A torna a parlare anche del calcioscommesse. C’è il verdetto che gela i bianconeri: “Al Bayern sono finiti in galera”

La Serie A è ripartita dal ventottesimo turno in calendario dopo l’ultima sosta per le nazionali della stagione. La Juventus dista sei lunghezze dalla coppia formata da Roma e Inter, a pari punti al quarto posto in classifica. La squadra bianconera ha pareggiato ieri in Coppa Italia proprio contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, ma tante attenzioni vengono catalizzate dalle vicende giudiziarie che ruotano intorno alla Juventus.

Ieri sera la Juventus di Allegri ha pareggiato per 1-1 contro l’Inter di Inzaghi, per la semifinale d’andata della Coppa Italia. Le due squadre sono dirette avversarie della Roma di José Mourinho nella lotta al quarto posto in Serie A, con quella bianconera che è stata penalizzata di 15 punti in seguito all’inchiesta sulle plusvalenze. In attesa del ricorso contro la maxi-penalizzazione, le indagini nei confronti della Juve vanno avanti anche intorno alla manovra stipendi. Sul caso Juventus è tornato a parlare un ex calciatore della Serie A, che ha vestito le maglie di Napoli, Atalanta e Bologna nel massimo campionato italiano.

Caso Juventus, dalla manovra stipendi al calcioscommesse: la sentenza di Garics

Una vecchia conoscenza della Serie A analizza lo stato del campionato italiano. A parlare è stato Gyorgy Garics, intervistato dal sito Notizie.com, ex terzino che ha iniziato a giocare in Italia con la maglia del Napoli. Il classe ’84 esalta il lavoro di Luciano Spalletti in casa partenopea: “Non penso sia un caso il Napoli di quest’anno. C’erano tanti beniamini in rosa con cui però non si era mai arrivati allo Scudetto. Ora ce la sta facendo con i ‘no-name’.”

Sulle vicende giudiziarie in casa Juventus: “In Italia certe cose succedono perché non vengono pagate le conseguenze. Hoeness del Bayern quando ha sbagliato è andato in galera, si è fatto i suoi anni ed è uscito.” L’ex calciatore invoca pene più severe: “Per questo qui ci sono sempre mille casi, tra calcioscommesse, plusvalenze, eccetera eccetera […] Quando le conseguenze degli errori sono pesanti, di sbagli se ne commettono meno…”