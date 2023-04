Juventus, nuova penalizzazione immediata: “Patteggiamento accettabile”

Juventus, nuova penalizzazione immediata per i bianconeri che adesso pensano anche al possibile patteggiamento

I processi potrebbero portare decisamente a nuove penalizzazioni per la Juventus. Perché c’è quello della manovra stipendi, non solo in Procura a Torino, ma anche sotto l’aspetto sportivo. E allora le cose per la società piemontese si potrebbero fare assai complicate.

Se per Dybala, almeno stando a quelle che sono state le indiscrezioni di questa mattina, le cose forse si sono messe a posto, per la società del presidente Ferrero che ha preso il posto di Agnelli, si potrebbero complicare in questo mese di aprile. Così complicare che la Juve potrebbe anche decidere di cambiare idea e rivoluzionare la propria fase difensiva.

Juventus, nuova penalizzazione: si va verso il patteggiamento

E secondo TuttoSport la Juventus, a quanto pare potrebbe anche decidere di patteggiare. Soprattutto dopo aver verificato quelli che saranno i capi d’accusa di Chiné. La richiesta di patteggiamento, comunque, è solamente un’ipotesi al momento e niente di più. Ma qualcosa che piano piano si sta facendo spazio dentro la Continassa e che quindi potrebbe anche confermare la classifica attuale.

Sì, perché poi è questo che interessa realmente alla Roma. Il fatto che la Juventus, che sta cercando una rimonta importante ma ancora lontana dalle zone calde della classifica, possa rientrare in corsa cercando di riavere anche indietro i quindici punti che la giustizia sportive le ha appioppato. Ma il fatto che la stessa società bianconera possa comunque cercare il patteggiamento toglie il campo da quelli che potrebbero essere tutti i dubbi. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane. Con la Roma e non solo dirette interessate alla questione.