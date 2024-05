Nuova maglia Roma: gli ultimi dettagli dividono i tifosi

Nuova maglia Roma, spuntano altre immagini del Kit con il quale i giallorossi scenderanno in campo nella prossima stagione

Una stagione ricca di alti e bassi per la Roma, che si è vista costretta anche a dire addio ad un allenatore amato dai tifosi come José Mourinho, a causa dei pessimi risultati ottenuti fino a quel momento in Serie A. La squadra infatti ha uno dei monti ingaggi più alti in Italia, tuttavia era addirittura scivolata in nona posizione, un campanello d’allarme che la società non ha potuto ignorare, e che ha portato appunto all’addio dello Special One.

Al suo posto Daniele De Rossi, forse l’unica figura capace di poter ricompattare ambiente e spogliatoio, riuscendo non solo a tornare a vincere, ma anche a convincere, grazie ad un gioco decisamente più improntato all’attacco rispetto al suo predecessore.

Nonostante gli ultimi risultati però la Roma ha l’obbligo di provare a continuare a perseguire gli obbiettivi stagionali, obbiettivi che potrebbero condizionare anche la prossima stagione, di per se già ricca di incognite, visti i tanti nomi che dovrebbero lasciare la capitale. Per quanto riguarda il prossimo anno sono anche uscite nuove anticipazioni di quella che potrebbe essere la maglia 24-25, che presenterà alcune novità.

Nuova maglia Roma, le ultime immagini in rete dividono i tifosi

La stagione non è ancora finita, eppure la società non può fare a meno di pensare all’imminente futuro, soprattutto vista la delicata situazione economica in cui il club riversa attualmente. Senza Champions ci sarà probabilmente da fare i conti ancora una volta con i paletti imposti dalla UEFA in termini di fairplay finanziario.

Nell’attesa del nuovo ds, non ancora ufficializzato dopo l’addio prematuro di Tiago Pinto, cominciando ad arrivare importanti novità che riguardano proprio il prossimo anno. Sui canali di una nota pagina sportiva che parla appunto di maglie è spuntata una nuova immagine del nuovo kit 24-25.

🐺🔥 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: AS Roma 24-25 Home Kit Leaked: https://t.co/6Khi26CTKk — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 7, 2024

Le prime immagini, che dimostrano il capitano Lorenzo Pellegrini con appunto indosso l’home kit che la Roma dovrebbe infossare la prossima stagione, hanno lasciato di stucco i tifosi, con gran parte che ha dimostrato di apprezzare la proposta di Adidas, mentre una parte ha sollevato alcuni dubbi sui colori scelti dal brand tedesco. Lo scatto è ovviamente un fotomontaggio e la maglia avrà infatti un colore insolito, con le classiche strisce sulle spalle tipiche del noto brand, mentre dovrebbe presentare anche delle bande verticali di color oro.