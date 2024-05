Ricostruzione Roma, da Pellegrini a Chiesa: “Ci deve essere”

Rifondazione Chiesa, arriva l’annuncio che coinvolge anche la Roma sul fuoriclasse della Juventus.

La parte finale di stagione in casa Roma si appresta ad essere delicata quanto infuocata, con un insieme di impegni in Serie A che, senza dimenticare dell’appuntamento di Leverkusen di dopodomani sera, rendono queste settimane finali a dir poco determinanti per le sentenze finali che toccheranno la squadra di De Rossi.

Fondamentale, dunque, il restare concentrati su un presente che ha ancora tanto da dire, al netto delle non trascurabili attenzioni nei confronti di un futuro che, certamente, arrecherà tante novità grazie al sempre più vicino calciomercato. La più volte ribadita attenzione nei confronti del presente, ad ogni modo, non cancella le proiezioni nei confronti di ciò che spetterà alla Roma nei prossimi mesi, quando ai piani alti di Trigoria, a piazzamenti raggiunti, sarà possibile ponderare con maggiore concretezza e decisione l’apparecchiamento di un percorso appena iniziato con De Rossi.

Rifondazione con Chiesa, Angelo Di Livio non ha dubbi: “Ci deve essere”

Parlare di obiettivi di mercato e di strategie in una parentesi ancora così dinamica e cangiante non è sicuramente semplice, al netto della presenza di situazioni che, anche in casa Roma, iniziano già a stimolare attenzioni e interessi in vista di un calciomercato che, anche questa volta, si prospetta infuocato.

Lo ricorda bene non solo l’esigenza giallorossa di apportare importanti modifiche ad uno scacchiere apparso perfettibile da più punti di vista, ma anche la centralità che negli ultimi giorni ha assunto Federico Chiesa anche in ottica giallorossa. In scadenza contrattuale nel 2025 e non ancora vicino all’accordo per un prolungamento contrattuale che a Torino, alle giuste condizioni, non disdegnerebbero, Chiesa potrebbe essere il grande sogno del prossimo calciomercato in casa Roma.

A parlarne, toccando anche altri aspetti, è stato proprio l’ex Roma, Angelo Di Livio, che a circa quarantotto ore di distanza da Roma-Juventus, si è così espresso. “Roma-Juve è stata una partita viva, come ai vecchi tempi. La potevano vincere entrambe le squadre, ma ne è conseguito un pareggio che serve più alla Juve“.

Sulle voci di mercato relative a Castrovilli e il più volte nominato Federico Chiesa, così Di Livio: “Castrovilli è un bel giocatore, ma Pellegrini è un centrocampista vero. Nella ricostruzione di una grande squadra, ci deve essere Federico Chiesa; è un grande calciatore”.