Allegri scaricato dalla Juve: destinazione choc in Serie A

Allegri scaricato dalla Juve. In casa bianconera si attendono i risultati concreti prima di prendere le decisioni più importanti. Anche se…

Va bene l’attesa per la matematica qualificazione alla prossima Champions League e la possibile, e tutt’altro che scontata, vittoria in Coppa Italia, ma sembra proprio che la decisione più importante, in casa Juventus, sia già stata presa da tempo.

Fin dalla scorsa estate, appena il nuovo direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, si è insediato alla Continassa, non erano pochi coloro che, da un momento all’altro, hanno atteso, e sperato, la defenestrazione di Massimiliano Allegri magari per ricomporre, anche nella capitale sabauda, il duo magico, Spalletti-Giuntoli, ‘marchio’ del terzo scudetto del Napoli. .

Forse, fin dall’inizio, il progetto del neo dirigente bianconero ha puntato verso un radicale cambiamento. Gli ultimi tre mesi della formazione bianconera, ‘macchiati’ da quattordici punti in quattordici partite di campionato, hanno soltanto rafforzato tale scelta. E se tutti danno ormai Thiago Motta come prossimo tecnico della Juventus, viene da domandarsi che ne sarà di Massimiliano Allegri.

L’addio alla Juventus del tecnico livornese potrebbe essere ‘alleviato’ da un assegno da sette milioni di euro netti. Non male come consolazione. Poi, però, cosa deciderà di fare l’ormai ex tecnico bianconero? Un altro anno sabbatico, dopo i due nel mezzo dei cicli bianconeri o di nuovo in pista per rimettersi in gioco in un’altra prestigiosa piazza? E se la piazza avesse sembianze conosciute?

Allegri 2, il ritorno

Riguardo il possibile futuro prossimo di Massimiliano Allegri si parla poco perché poco si sa. Qualche informazione in più sembra, invece, averla, Edoardo Mecca, conduttore radiofonico, sempre ben informato sulla ‘sua’ Juventus.

Il testo di un post, apparso sul suo profilo X, sta già facendo infiammando la rete:

“Contatti Allegri – Milan. Lui si è proposto già da tempo ed alla società piace. Vedremo. Van Bommel e Conceicao altri nomi che piacciono, con il portoghese che dovrà liberarsi dal Porto“. Allegri – Milan, possibile, probabile o zero possibilità?

Il tecnico livornese non ama particolarmente l’estero e pertanto un’altra esperienza italiana sarebbe a lui graditissima. Milano, ed il Milan poi, Il ritorni lì dove ha vinto il suo primo scudetto, ed il penultimo dei rossoneri. C’erano ancora Berlusconi e Galliani.

E’ cambiato il Milan, è cambiato anche Allegri. Soprattutto Allegri vuole cambiare. Soprattutto dopo questi ultimi, difficilissimi, ed incomprensibili, tre mesi in bianconero.