Totti insieme a Nainggolan: l’annuncio UFFICIALE

Totti insieme a Nainggolan, clamoroso ritorno insieme: arriva l’annuncio ufficiale che fa sognare i tifosi giallorossi

Il nome di Francesco Totti fa ancora un certo effetto ai tifosi romanisti. Inutile anche solo provare ad elencare tutti i record che l’ex numero dieci è riuscito a collezionare in oltre 20 anni di Roma tra giovanili e prima squadra. Il giorno del suo addio è stato un colpo al cuore per tutti i tifosi romanisti, soprattutto per le modalità in cui esso è arrivato.

Il capitano avrebbe probabilmente voluto continuare, come si evince dalle tante dichiarazioni che sono seguite alla sua ultima partita, ma così non è stato, a causa del mancato rinnovo mai arrivato da parte della società capitolina.

Anche Radja Nainggolan è uno dei calciatori più apprezzati nella storia recente della Roma, ed anche in questo caso il suo addio è stato molto contestato da parte dei tifosi, visto il grande impegno e l’amore che ha sempre dimostrato per questa maglia. Le ultime notizie però faranno felici i tifosi giallorossi, che potranno finalmente rivedere i loro due idoli insieme.

Totti e Nainggolan di nuovo insieme: l’annuncio ufficiale

Francesco Totti non ha ancora dimenticato la sua Roma, e la speranza, soprattutto da parte dei suoi tifosi più sfegatati, è quella che un giorno possa tornare a Trigoria, magari per vestire i panni del dirigente, un ruolo che ha già ricoperto, seppur non con le responsabilità che si sarebbe aspettato.

Questo fu uno dei motivi che portato alla definitiva rottura, ma chissà che in futuro non ci possa essere uno spiraglio per il ritorno. Nel frattempo Francesco Totti ritroverà proprio uno dei suoi grandi amici, ovvero Radja Nainggolan.

Nella serata di ieri è arrivato l’annuncio ufficiale riguardo la presenza di Nainggolan alla King League, dove giocherà con gli Stallions, la squadra dello streamer Blur, nella quale gioca proprio Francesco Totti. Questa sarà un’occasione per i tifosi più nostalgici di vedere due dei calciatori più amati degli ultimi tempi solcare di nuovo il campo insieme per un match ufficiale, seppur in una competizione come la Kings League.