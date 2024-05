Probabili formazioni Roma-Genoa: De Rossi senza dubbi

Probabili formazioni Roma-Genoa, le possibili scelte di De Rossi e Gilardino in vista del match in programma allo Stadio Olimpico

Una Roma provata nel corpo e nello spirito quella che oggi scenderà in campo contro il Genoa. Daniele De Rossi era riuscito nel difficile compito di sollevare la squadra, ormai satura dalla gestione Mourinho e che aveva bisogno di un innesto di fiducia da parte del suo allenatore.

Da questo punto di vista De Rossi è stato appunto impeccabile, riuscendo a dare nuove motivazioni ai suoi ragazzi e a risollevare una situazione che sembrava ormai definitivamente compromessa. Sotto la guida del nuovo tecnico infatti i risultati erano tornati ad arrivare, così come la possibilità di una qualificazione in Champions League.

L’ultimo mese però è stato pesantissimo per la Roma, con un tour de force che l’ha vista dover affrontare tantissimi match fondamentali per gli obbiettivi stagionali a pochissima distanza l’uno dall’altro, fattore che purtroppo non ha aiutato De Rossi. Contro il Genoa però c’è l’obbligo di tornare a conquistare i tre punti, ecco le possibili scelte scelte dei due allenatori in vista di questa sfida.

Probabili formazioni Roma-Genoa: le possibile scelte di De Rossi e Gilardino

Una gara da non sottovalutare per la Roma di Daniele De Rossi. Il Genoa non ha più niente da chiedere alla stagione, avendo già raggiunto una tranquilla salvezza, ma questo non significa che Gilardino verrà all’Olimpico da spettatore.

I giallorossi dovranno presumibilmente fare a meno di Dybala, fattore che dovrebbe lasciare spazio da titolare a Baldanzi, che ha un’occasione concreta per mettere in mostra le sue doti tecniche. In difesa probabile l’impiego di Kristensen, con Angelino sulla fascia sinistra, per il resto pochi cambi. Dall’altro lato i rossoblu che potranno contare in attacco sulla coppia Retegui-Gudmundsson, alla ricerca di gol per aumentare il proprio bottino personale. Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista della gara in programma allo Stadio Olimpico:

Probabile formazione Roma (4-3-3): Svilar – Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino – Cristante, Paredes, Pellegrini – Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Martinez – Vogliacco, De Winter, Vasquez – Spence, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin – Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.