Bayer Leverkusen-Roma, “onore” europeo e richiesta immediata

Bayer Leverkusen-Roma, messaggio chiaro e diretto alla squadra di De Rossi: spunta la ‘richiesta’ poco prima della gara di ritorno.

Da circa tre settimane a questa parte, uno dei pensieri maggiormente impattanti all’interno della mente romanista risulta quel doppio incrocio col Bayer Leverkusen, potenzialmente già annunciato ai tempi dei primi accoppiamenti del tabellone dopo gli ottavi di finale. Chi avesse avuto la meglio nel derby italiano tra Roma e Milan, avrebbe affrontato, come si ricorderà, una tra la West Ham e la squadra di Xabi Alonso.

Quest’ultima, a maggior ragione dopo l’impresa dell’Atalanta ad Anfield, è una delle candidate principali alla vittoria finale, anche alla luce di una stagione fin qui magistrale e che ha visto Wirtz e colleghi stracciare una Bundesliga che, come ben ricordano anche gli attuali risultati europei, certamente non annoverava poche competitors alle spalle della squadra di Leverkusen. In un mese di maggio che ha restituito loro l’inattesa e storica vittoria dello scudetto, la squadra di Xabi Alonso si giocherà anche il tutto per tutto anche in campo europeo, con una finale a Dublino distante, ad oggi, solamente novanta minuti.

Bayer Leverkusen-Roma, il messaggio alla squadra in vista del ritorno di Europa League

Il doppio vantaggio agguantato a Roma lo scorso giovedì sicuramente permette agli uomini di Xabi Alonso di preparare la gara di ritorno con un atteggiamento certamente più pacato e sereno rispetto a quello giallorosso, ben lungi anche da quello che aveva dovuto contraddistinguere l’apparecchiamento per i vani tentativi di rimonta la passata stagione, spentisi su quel catenaccio squisitamente mourinhiano che portò la Roma a Budapest.

Esattamente un anno dopo, con un Bayer certamente cresciutissimo e una Roma diversa e in una fase nuova di un percorso non più condotto dallo Special One, in quel di Leverkusen ci si attende una partita con ben altri presupposti, alla luce della necessità di Dybala e compagni di provare a rimontare un doppio svantaggio contro una delle squadre più in forma e importanti di questa stagione europea.

Chi si ferma, però, è perduto, soprattutto in una parentesi così delicata che, dopo la trasferta in Germania, condurrà la squadra di De Rossi a Bergamo. Il pensiero, per ora, resta orientato a giovedì, come ben ricorda e restituisce lo striscione targato Curva Sud, esposto in queste ore fuori Trigoria. Quest’ultimo recita come segue: “90 minuti più recupero de tigna, core e sudore…Tornate con onore!“.