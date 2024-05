Nuova assenza UFFICIALE: salta la Roma

Nuova assenza ufficiale, il calciatore sarà costretto a saltare la gara contro i giallorossi di Daniele De Rossi

Quella di oggi contro il Genoa sarà l’ultima gara che i giallorossi disputeranno davanti ai propri tifosi in questa stagione. Un anno fatto di alti e bassi, caratterizzato probabilmente più dalle ombre che dalle luci, nel quale De Rossi ha provato a fare da faro, illuminando i suoi ragazzi per provare a portarli a raggiungere gli obbiettivi prefissati a inizio stagione.

Con Mourinho purtroppo la squadra non era più in sintonia, come hanno ampiamente dimostrato le ultime uscite del portoghese prima dell’esonero. La Champions League è sfuggita anche quest’anno, fatta eccezione per un’eventuale vittoria dell’Atalanta in Europa League che, nel caso in cui mantenesse il quinto posto libererebbe uno slot in più.

I giallorossi però non possono distrarsi, soprattutto perché il sesto posto in classifica è minacciato dai rivali della Lazio. Ottime notizie per la Roma, nella prossima partita i loro avversari dovranno fare a meno di uno dei titolari della rosa a causa del cartellino rimediato proprio oggi.

Altro giallo ed espulsione: salta la Roma

Una parte finale di stagione piuttosto deludente per la Roma di Daniele De Rossi. Dal suo arrivo in panchina infatti sembrava che qualcosa fosse cambiato, e che si sarebbe potuto lottare fino all’ultimo per un posto in Champions League.

In un certo senso così è stato, tuttavia l’ultimo mese ha visto registrare un netto calo delle prestazioni e dei risultati, che ha portato la squadra a dover abbandonare anzitempo il sogno Champions. Nonostante questo però il campionato non è ancora finito, c’è ancora un sesto posto da blindare, e una Lazio da mantenere a distanza, ecco perché saranno fondamentali queste ultime due gare.

Nella giornata di oggi ci sarà la sfida al Genoa, mentre la prossima settimana si chiuderà ufficialmente il campionato con la trasferta ad Empoli. La formazione toscana dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori migliori, ovvero Alberto Grassi, che nel corso del primo tempo, al quarto minuto, ha rimediato un cartellino giallo che, a causa della diffida, lo costringerà a saltare l’ultima partita di Serie A.