Dalla Juve alla capitale: sfuma il premio Champions

Giungono novità in merito ad un duello di calciomercato che si preannuncia particolarmente accesso per la massima lega italiana

Il calciomercato estivo si avvicina a grandi passi e la Roma di Daniele De Rossi sembrerebbe avere una necessità impellente di esterni, sia per quanto concerne il reparto difensivo che quello offensivo. Il sistema di gioco del comandante di Ostia non può prescindere dalle sovrapposizioni degli esterni, che permettono di generare spazi e linee di passaggio altrimenti interdette.

La debacle universalmente riconosciuta compiuta dalla gran parte dei terzini sinora a disposizione non è passata inosservata e, nonostante la prolungata assenza di un direttore sportivo, è probabile che tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini sia già una priorità assoluta.

La Lazio punta Gosens, la Roma fuori dai giochi

Una delle figure che di recente era stato accostato alla Roma risponde al nome di Robin Gosens, il quale fungerebbe in un sol colpo da innesto di pregio sia per quanto concerne la fase difensiva, che quella offensiva. Difatti, l’ex Atalanta è da sempre un valido esponente del centrocampo a cinque, nel quale la sua presenza giovava e non poco alle diverse fasi della manovra nerazzurra.

Le recenti voci di mercato hanno raccontato di un possibile derby capitolino per accaparrarsi l’esterno ex Inter, ma, nelle scorse ore, Florian Plettenberg ha comunicato sul suo account X (Twitter) che, tra le due società nate nella città eterna, sarebbe soltanto la Lazio ad aver realmente avanzato delle proposte all’Union Berlin. Sul calciatore ci sono anche Juventus e Bologna, pronte a battagliare a distanza con i biancocelesti.