Calendario Roma, nuovi orari e tutte le date UFFICIALI

Roma, la Lega ha reso note le date nelle quali verranno pubblicati gli anticipi e i posticipi delle partite di Serie A. Tutto da segnare in rosso sul calendario

Sappiamo già le date dei primi tre incontri ufficiali della Roma della prossima stagione. La squadra giallorossa di Daniele De Rossi esordirà in campionato il prossimo 17 agosto in trasferta con il Cagliari. Non è un impegno semplice, ma adesso, con l’accelerata fortissima sul mercato, le cose sembrano essere meno difficili da preparare.

Serve ovviamente partire con il piede giusto per non perdere terreno. Serve un approccio diverso da quello dell’anno scorso quando poi i punti persi all’inizio sono stati pagati a carissimo presso sul finale di stagione. Ed è importante anche sapere le date di tutti gli impegni, così da iniziare a programmare nel migliore dei modi la stagione. In mezzo, come sappiamo, c’è sempre l’Europa League che impegnerà Dybala e compagni il giovedì sera.

Roma, ecco le date delle partite

Detto questo, la Lega Serie A ha comunicato ufficialmente i giorni esatti nel quale verranno resi noti anticipi e postici. Le prime tre gare sono già state calendarizzate, mentre per sapere tutte le altre serve aspettare un altro poco. Ecco quindi quando verranno appunto rese note date e orari di tutte le gare del prossimo campionato di Serie A. Che, ricordiamo, è marchiato Enilive dopo Tim.

Gli anticipi e i postici dalla quarta alla tredicesima giornata verranno resi noti il 4 settembre: quelli dalla numero 14 alla numero 19 il prossimo 9 ottobre. Poi dalla ventesima alla ventitreesima il 23 dicembre. A seguire passiamo al 2025, con giornate 24-25 e 16 che saranno calendarizzare il 31 gennaio del prossimo anno. Il 21 febbraio verranno rese note altre quattro dare, il 14 marzo invece si scopriranno i match in programma dalla giornata 31 alla 33. Il finale di stagione quindi: il 18 aprile altre tre giornate, dalla 34 alla 36, il 9 maggio la giornata numero 37 e il 19 maggio l’ultima giornata. Quella dove si spera la Roma abbia già raggiunto i propri obiettivi stagionali. Il quadro è completo.