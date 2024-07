Il prossimo colpo è già a Trigoria: l’ha chiesto De Rossi

Calciomercato Roma, il prossimo colpo è a Trigoria: i giallorossi hanno chiesto informazioni e lo vedranno da vicino. Amichevole con il doppio obiettivo

Oggi la Roma scenderà in campo contro il Tolosa per la terza amichevole stagionale – ore 18, diretta su Dazn – e Daniele De Rossi potrà contare anche sui nazionali che ormai si allenano da tre giorni a Trigoria. Insieme a loro pure Dybala, già rientrato dopo il matrimonio in Argentina, e che dovrebbe giocare, in attesa di Dovbyk, come centravanti.

Questa è un’idea che stuzzica De Rossi, ma solamente all’occorrenza perché sappiamo benissimo che con Soulé dall’altro lato l’obiettivo è quello di avere un giocatore forte fisicamente in mezzo all’area di rigore in un ipotetico tridente. Detto questo, però, l’amichevole di questo pomeriggio sarà importante, secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, per vedere da vicino un elemento per il quale, la Roma, ha chiesto informazioni.

Calciomercato Roma, occhi su Mawissa

Il profilo è quello di Christian Mawissa, difensore centrale di 19 anni, per il quale, come detto, Ghisolfi ha cercato di capire la fattibilità dell’operazione. Un test che permetterà a Daniele De Rossi di visionarlo da vicino e quindi dare un parere positivo o negativo. Sappiamo benissimo che tutte le operazioni di mercato che la Roma ha fatto fino al momento sono state avallate dal tecnico che parla molto, come si vede anche dalle immagini che il club piazza sui social, con Ghisolfi.

Insomma, un doppio obiettivo: quello di capire se la squadra ha avuto dei miglioramenti fisici e tattici in questi giorni di lavoro, e quello di mercato che non fa mai male ovviamente. Curiosità insomma attorno ad una amichevole che doveva giocarsi ad Ancona ma che per motivi di ordine pubblico si disputerà al centro sportivo giallorosso. Poco male, comunque, l’importante è giocare per preparare al meglio la stagione.