Nico Williams al posto di Sancho: Juve croce e delizia

Nico Williams al posto di Sancho, croce e delizia Juventus: coinvolto anche il Barcellona. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La fase attuale di calciomercato pare destinata a poter regalare grandi emozioni e possibili novità in qualsiasi momento, come ben ci ricorda anche l’evoluzione delle recenti trattative in casa Roma. La chiusura del non semplicissimo affare Soulé dalla Juventus, unitamente all’inserimento a gamba tesa nei rapporti tra Dovbyk e l’Atletico Madrid, sono solo alcuni degli aspetti e dei fattori in grado di incendiare questi ultimi giorni in casa giallorossa.

Più in generale, però, sono plurimi i movimenti destinati a poter apportare importanti cambiamenti tra le fila della nostra Serie A, il cui inizio, poco dopo la metà di agosto, sta generando anche una certa attesa e curiosità per le novità fin qui avvenute rispetto alla scorsa stagione. Matrice di tali cambiamenti è sicuramente stato quel valzer di panchine che, ai piani alti di classifica, ha riguardato diverse squadre. Tra queste, oltre al Napoli di Conte, non si può non segnalare la Juventus di Thiago Motta che, eccezion fatta per il rotondo scacco in amichevole con il Norimberga, pare aver tracciato con Giuntoli e il nuovo allenatore un percorso volto a riportare la Vecchia Signora a traguardi nobili e altisonanti.

Sancho al Barcellona se non arriva Nico Williams, Juventus avvisata

Per farlo, alla Continassa hanno sin da subito iniziato a lavorare per intervenire nei reparti maggiormente deficitari, assecondando le richieste di Thiago Motta e imbattendosi in una serie di scelte che, a stretto giro, potrebbero regalare altri cambiamenti in quel di Torino. In particolar modo, dopo la parentesi di congelamento delle entrate, volta ad attenzionare con maggiore lucidità i movimenti in uscita, è tutt’altro che impronosticabile un corpo di entrate tra le fila della Juventus nelle prossime settimane.

La cessione quasi avvenuta di Soulé, così come la posizione di Chiesa ancora in piena fase di disambiguazione, costringono i bianconeri a valutare colpi offensivi, volti a corroborare qualità e velocità da mettere a servizio di Vlahovic e dei dettami tattici di Thiago Motta. Diversi i nomi fin qui emersi, tra cui quello di un Jadon Sancho che, proprio come Adeyemi del Borussia Dortmund, è uno degli elementi finiti nel mirino di Giuntoli e colleghi.

Lo scenario fin qui attenzionato con maggiore vigore per questo reparto resta, però, legato al su citato Sancho, un cui approdo a Torino è comunque non semplicissimo. Oltre a piacere ad una realtà come il PSG, chiamata ad ovviare alla pesante assenza di Mbappé in un attacco a dir poco passibile di cambiamenti, l’esterno inglese è finito anche nel mirino del Barcellona.

L’obiettivo primario dei blaugrana resta Nico Williams, candidatosi campione d’Europa con la Spagna da protagonista, a chiosa di un’altra stagione all’Athletic Bilbao in grado di confermarne ed evidenziarne il valore. Qualora le difficoltà nell’arrivare all’esterno spagnolo dovessero continuare a presentarsi, però, il Barcellona potrebbe, appunto, valutare uno degli obiettivi più seri e concreti di questa fase di calciomercato.