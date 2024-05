Clamoroso Mourinho, è disposto a tornare: sa già la risposta

Clamoroso Mourinho. Lo Special One è pronto a tornare in campo. Pronto a riprendersi il suo spazio e a dimostrare a tutti di non essere ancora ‘cotto’.

Quel 16 gennaio 2024 non ha rappresentato una giornata felice per tanti tifosi della Roma. L’annuncio della società giallorossa di esonerare José Mourinho è parsa quasi una lesa maestà. Il tecnico portoghese, che soltanto pochi mesi prima aveva condotto i giallorossi al trionfo europeo in Conference League, messo alla porta come un tecnico ‘qualunque’.

La passione per i colori giallorossi, e per un tecnico capace di ammaliare come pochi, hanno portato parte delle tifoseria quasi allo scontro frontale con la proprietà americana. La scelta, poi, dei fratelli Friedkin di puntare su Daniele De Rossi ha fatto ulteriormente storcere il naso a tanti. De Rossi è una bandiera indiscussa, ma discutibile come giovane tecnico alla guida di una grande squadra.

Sembrano passati decenni da quei giorni ed oggi nessuno pensa più allo Special One. Però José Mourinho non sarà mai uno dei tanti. Il suo nome suscita sempre curiosità. Si vuole scoprire cosa farà ora dopo l’addio, traumatico da Roma, e dalla Roma. E di José Mourinho si ritorna a parlare in ottica Premier League. Lo Special One nel campionato Number One del mondo.

Mourinho sbarca in Premier?

Il portoghese ha voglia di riprendere subito. Soltanto così potrà sbollire la delusione, e l’umiliazione, di un esonero. Il pensiero di José Mourinho va in direzione dell’Inghilterra. Verso la Premier League. Destinazione: Manchester. sponda United.

A darcene conferma è Samuel Luckhurst, capo redattore del Manchester Evening News con un post su X: “José Mourinho vuole dirigere lo United per la seconda volta ma è convinto che il club non lo voglia“. I Reds la decisione più importante, in vista della prossima stagione, l’hanno già presa. L’attuale tecnico, l’olandese Erik ten Hag, sarà sostituito.

In effetti, tra i papabili alla prestigiosa panchina inglese, non figura il nome del portoghese, almeno tra le prime scelte. Si parla di Roberto De Zerbi, di Thiago Motta ma anche, e soprattutto, di Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco sembra in pole per sostituire il tecnico ‘orange’. E José Mourinho? Al tecnico portoghese non resta che attendere che la ruota giri nel senso giusto. Fino adesso non gli è andata poi così male.