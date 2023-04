Allegri al posto di Mourinho: il giro di panchine è clamoroso

Allegri al posto di Mourinho, il giro di panchine alla fine della stagione potrebbe essere clamoroso. Quello che potrebbe succedere

C’è una panchina in Serie A che traballa davvero. E c’è un allenatore che quindi, nel corso del prossimo mese, si gioca tutte quelle che sono le sue possibilità di rimanere in sella. Parliamo, ovviamente, di Simone Inzaghi, che guida l’Inter, ma che potrebbe anche non guidarla più il prossimo anno.

E TuttoSport in edicola questa mattina svela quelle che potrebbero essere le mosse di Zhang, presidente dei nerazzurri, che sembra essere davvero intenzionato a cambiare. Sono tanti i nomi sul piatto e, come sappiamo, nel corso delle scorse settimane visto che il momento un po’ così dell’Inter dura da un poco, si è parlato pure di un possibile interesse per Mourinho, anche valutando quella che è la situazione dello Special One in casa Roma. Il sul futuro non si conosce. E oggi c’è pure la notizia dell’offerta milionaria, ultramilionaria, che gli potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita, con un Mourinho praticamente coperto d’oro.

Allegri al posto di Mourinho, ecco cosa vuole l’Inter

Tornando all’Inter, e tornando quindi alla Serie A, secondo il quotidiano torinese i nerazzurri stanno valutando diversi profili: si inizia da Conte, passando per De Zerbi ma anche Thiago Motta. Ma le attenzioni sono soprattutto su Mourinho e anche su Simeone. Ma non solo, come ultima ipotesi, c’è anche un pensiero per Massimiliano Allegri se si dovesse liberare dalla Juventus.

E questa pista, l’ultima, potrebbe anche diventare calda nei prossimi mesi. Certo al momento tra tutti quelli citati e tranne che per Conte che è libero, forse il tecnico dei bianconeri sembra essere quello più sereno in vista del futuro. Ma a Torino hanno altri problemi gravi e i tribunali potrebbero infliggere delle penalizzazioni importanti che potrebbero anche far decidere di cambiare tutto per dare anche un taglio netto col passato. E allora “Allegri al posto di Mourinho” all’Inter sarebbe la soluzione che farebbe felici anche i tifosi della Roma.