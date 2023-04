Calciomercato Roma, 120 milioni per Mourinho: tripla scelta

L’allenatore della Roma è finito nel mirino del Paese dove è andato a giocare anche Cristiano Ronaldo, con cui potrebbe tornare a lavorare

Ennesimo assalto per cercare di strapparlo alla Roma e stavolta Mourinho sembra tentennare di più. L’allenatore giallorosso nell’ultimo periodo è finito nel mirino di diversi club che hanno intenzione di prenderlo in vista della prossima stagione. José è al secondo anno sulla panchina del club della Capitale e alla scadenza del contratto con i Friedkin manca ancora l’annata 2023/2024.

C’è ancora un anno da affrontare prima di poter lasciare la squadra e in questi mesi José sta aspettando proprio Dan per conoscere il suo futuro. Il portoghese vorrebbe sapere se il presidente è disposto a incontrarlo per prolungare il contratto. La filosofia del numero uno della Roma, però, prevede di aspettare perché non c’è fretta di prolungare un accordo che scade la prossima estate. Così, Mourinho e i tifosi aspettano di conoscere il futuro, aspettando nuove evoluzioni.

Ciò che potrebbe convincere a rimanere l’allenatore di Setubal è un calciomercato estivo abbastanza importante per la Roma, che comunque deve fare i conti con la Uefa. Il settlement agreement impone di non poter superare determinate soglie, ma se nonostante questo Pinto riuscisse nell’impresa di prendere dei giocatori importanti, allora lo Special One sarebbe ancora più contento di rimanere.

Calciomercato Roma, 60 milioni a stagione per Mourinho

In queste ore, però, è arrivata un’offerta irrinunciabile per lo Special One, che nei mesi scorsi ne ha rifiutate diverse. Sulle sue tracce ci sono stati Portogallo e Brasile, mentre ora ci sono Chelsea e Real Madrid, che sta pensando a come sostituire Carlo Ancelotti, promesso sposo dei verdeoro.

Come riporta il Corriere dello Sport, dall’Arabia è arrivata un’offerta faraonica per José: 60 milioni a stagione per due anni. Un totale di 120 milioni per potersi assicurare le prestazioni dell’allenatore portoghese. L’offerta, poi, comprende tre scelte: la prima sarebbe quella di andare ad allenare la Nazionale, fresca di vittoria sull’Argentina nei gironi del Mondiale in Qatar. La seconda prevede andare ad allenare l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, mentre la terza riguarda la panchina del Al-Ahly, che sta pensando di offrire 400 milioni a Messi. In questi giorni, poi, a Trigoria ci sono tre allenatori che vogliono studiare i metodi di José, arrivati direttamente da Riyad, capitale dell’Arabia.