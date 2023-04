Manovra stipendi Juventus, sentenza ‘anticipata‘: il pm svela tutto

cIn casa Juventus continuano a tenere banco anche le vicende extra-campo: la presa di posizione del pm non passa inosservata.

Archiviato il pareggio ottenuta contro l’Inter nella gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, la Juventus si rituffa in campionato con la volontà di fare bottino pieno all’Olimpico. Di Maria e compagni, infatti, sabato sera se la vedranno con una Lazio galvanizzata dagli ultimi successi.

Tuttavia i bianconeri saranno attesi a stretto giro di posta da altri di tipi di battaglie, questa volta extra-campo. Tra poco più di due settimane il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà in merito alla conferma o meno dei quindici punti di penalizzazione inflitti alla Juventus per il filone plusvalenze. Tuttavia le acque in casa Juve sono agitate anche dalla manovra stipendi. Filone che riserverà inevitabilmente colpi di scena, per il quale la “Vecchia Signora” potrebbe essere disposta al patteggiamento per limitare i danni in ambito sportivo, per quanto possibile.

Inchiesta Juventus, Giuseppe Visone fa il punto della situazione a TV PLAY

Ad esprimersi sull’argomento ci ha pensato il pubblico ministero in servizio presso la D.D.A di Napoli, Giuseppe Visone, che intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv PLAY ha espresso il suo punto di vista.

Secondo Visone l’ipotesi patteggiamento è assolutamente credibile, alla luce della situazione che si è venuta a determinare: “Caso Juventus? I nodi verranno al pettine e ci sarà la decisione definitive sulle plusvalenze: si capirà di più sulla vicenda stipendi. Quest’ultima è codificata alla perfezione da una legge e le prove sono strutturate visto che i calciatori hanno affermato che si trattava di un differimento del pagamento di alcune mensilità.”

Visone ha poi continuato: “Credo che si vada verso un patteggiamento e le parole di Allegri mi fanno pensare che voglia centrare l’Europa League col tentativo di difendere la categoria in vista di una penalizzazione in termini di punti.”