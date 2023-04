Calciomercato Roma, anche la Bundesliga manda gli scout: Pinto avvisato

Calciomercato Roma, anche la Bundesiga ha mandato gli scout la scorsa settimana. Pinto avvisato. Il colpo si complica

Per il terzino si muovono anche le big della Bundesliga. Ma non solo, e ovviamente, ci sono anche quelle della Premier League pronte a versare i 12 milioni di euro, più o meno, che è la richiesta del club d’appartenenza per il cartellino del giocatore. Un giocatore che sta disputando una grande stagione e che la Roma, da un poco di tempo, ha messo nel mirino.

Gioca nel Norwich il terzino destro Aarons: accostato in più di un’occasione ai giallorossi, il Sun svela che oltre il Tottenham – che sta tenendo uno scout in azione quasi in ogni match – su di lui, adesso, ci sarebbero anche le attenzioni del Wolfsburg. Il club tedesco ha mandato i propri emissari a vederlo da vicino nell’ultimo match giocato, quello del venerdì Santo, e sarebbero rimasti impressionati di quelle che sono le qualità tecniche e fisiche del calciatore.

Calciomercato Roma, Aarons nel mirino del Wolfsburg

Aarons, classe 2000, in questa stagione nella Serie B inglese ha collezionato 39 presenze, un gol e 2 assist. Oltre le statistiche ci sono da sottolineare diversi fattori, ovviamente. Uno è quello delle doti fisiche che gli permettono di andare avanti e indietro in corsia non pagando quasi mai la stanchezza. Ecco perché il tecnico del Norwich non se ne priva mai e lo manda sempre in campo senza mai pensare minimamente a dargli un turno di riposo.

L’esterno destro ha un contratto in scadenza nel 2024 e al momento non sembra avere nessuna intenzione di rinnovare. Ed è anche per questo che i club interessati stanno cercando di ottenere uno sconto visto che tra poco più di un anno si potrebbe liberare a parametro zero. Un giocatore che, appunto, piace a molte squadre e tra queste c’è la Roma alla ricerca di un sostituto di Karsdorp che sembra destinato all’addio dopo questa stagione per lui altamente travagliata.