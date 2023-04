Fiato sospeso in casa nerazzurra: a serio rischio per la Roma

In vista della prossima sfida contro la Roma, arrivano importanti novità dall’infermeria che potrebbero rimescolare in maniera importante le carte in tavola.

Per come è maturato, per le proporzioni del risultato e l’importanza della sfida, il largo successo con il quale la Roma di José Mourinho ha liquidato la pratica Udinese ha rappresentato una delle prove più concrete ed importanti della stagione giallorossa. Sicuramente un ottimi biglietto da visita in vista del filotto di gare che vedrà coinvolta la compagine giallorossa nel corso delle prossime settimane.

Una tappa di nevralgica importanza di questo percorso sarà sicuramente rappresentata dalla gara di ritorno contro il Feyenoord. L’appuntamento contro gli olandesi rappresenterà un banco di prova decisivo, dal momento che Dybala e compagni si giocano l’accesso alle semifinali di Europa League. A stretto giro di posta, poi, arriverà il big match contro l’Atalanta. Al Gewiss Stadium i capitolini sfideranno i nerazzurri, reduci da una scia di risultati non particolarmente entusiasmanti.

Atalanta-Roma, ancora in dubbio Pasalic: le ultime

Gasperini molto probabilmente si giocherà le residue chances di rientrare con prepotenza in corsa per il treno Champions League. D’altro canto la Roma vuole vendicare lo scotto dell’andata, quando una prestazione assolutamente convincente non servì ad avere la meglio del muro orobico. L’Atalanta quest’oggi si è ritrovata a Zingonia per preparare la prossima gara con i giallorossi.

A tal proposito trapelano importanti aggiornamenti. Secondo quanto riferito da Sportface, infatti, le condizioni di Mario Pasalic sono ancora da valutare. Il croato, infatti, che contro la Fiorentina ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia, ha svolto lavoro individuale. Da attenzione, dunque, le sue condizioni in vista di un possibile impiego contro la Roma. Non ci sarà sicuramente, invece, Lookman: l’attaccante dell’Atalanta, salvo clamorosi colpi di scena, salterà la prossima gara di campionato per ritornare eventualmente a disposizione contro il Torino.