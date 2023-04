Operazione e stagione finita: ora è UFFICIALE

Serie A, nuova tegola ufficiale per uno dei protagonisti del campionato italiano. Operazione chirurgica e stagione finita in anticipo. Salta anche la Roma

La stagione dei club è entrata nella volata finale. Le semifinali di Champions League hanno regalato il derby tra Inter e Milan, le squadre italiane sono tornate protagoniste in Europa. Questa sera toccherà alla Roma di José Mourinho tentare di conquistare il pass per le semifinali di Europa League, alle ore 21 il fischio d’inizio della sfida contro il Feyenoord. I giallorossi dovranno centrare nuovamente la rimonta europea per proseguire il cammino nella competizione. Mentre arriva una nuova tegola dall’infermeria in Serie A.

La Champions League avrà una squadra italiana in finale. La semifinale della competizione vedrà infatti Milan e Inter sfidarsi in un derby meneghino dal grande fascino europeo. La squadra nerazzurra ha strappato il pass per le semifinali ieri sera in casa, pareggiano contro il Benfica dopo la vittoria esterna dell’andata. Quella rossonera si è sbarazzata del Napoli di Luciano Spalletti. Il derby di Milano stavolta consegnerà la finale di Champions League, mentre le due squadre continuano a duellare anche per la corsa al quarto posto in Serie A. Battaglia che coinvolge anche la Roma di José Mourinho, attualmente a +3 sul Milan e +5 sull’Inter in classifica.

Tegola Skriniar in casa Inter, UFFICIALE: operazione alla schiena e stagione finita

Entrambe le squadre dovranno ancora affrontare la Roma nel girone di ritorno della Serie A. La squadra giallorossa ospiterà prima il Milan a fine aprile, poi il 7 maggio sarà il turno di sfidare l’Inter allo stadio Olimpico. Due gare decisive per la lotta al piazzamento europeo, in casa nerazzurra c’è da fare i conti con la tegola Milan Skriniar.

Il difensore slovacco, che a fine stagione lascerà il club a parametro zero, è dovuto ricorrere ad un intervento chirurgico alla schiena. L’Inter ha emesso da poco il report ufficiale sulle condizioni del difensore centrale ex Sampdoria. Stagione finita per lui dopo l’operazione alla schiena. Ecco il report nerazzurro: “Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane.”