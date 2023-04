Probabili formazioni Roma-Feyenoord, dubbi Mou e recupero lampo

Mourinho ha studiato la formazione titolare della Roma da schierare stasera contro il Feyenoord: bocciatura per un top giallorosso.

Al fischio d’inizio, ormai, manca poco. Prima di scendere in campo, però, la Roma spera di ricevere la migliore notizia possibile, ovvero il pieno recupero di Paulo Dybala. José Mourinho confida nella possibilità di riaverlo a disposizione contro il Feyenoord ma tutto dipenderà dall’esito dei controlli odierni.

L’ambiente giallorosso è in fermento. La sconfitta patita all’andata dei quarti di finale di Europa League è stato metabolizzato, con la squadra che ha fatto tesoro degli errori commessi all’interno del rettangolo di gioco. La concentrazione è ai massimi livelli e l’obiettivo, stasera, consisterà nel ribaltare il risultato, eliminare gli olandesi e conquistare il pass valevole per le semifinali. Il percorso che porta verso il traguardo è impervio ma i capitolini sono pronti a regalare ai propri tifosi l’ennesima soddisfazione della stagione.

La formazione titolare appare quasi del tutto fatta. Davanti alla porta di Rui Patricio ci sarà il trio composto da Gianluca Mancini, Chris Smallng e Roger Ibanez che ha vinto il ballottaggio con Diego Llorente. Sulle fasce agiranno Nicola Zalewski e Leonardo Spinazzola (in pole position rispetto a Stephan El Shaarawy). In mezzo spazio a Bryan Cristante e Nemanja Matic: Georginio Wijnaldum sta bene e verrà impiegato come arma tattica nel corso della ripresa. In avanti Lorenzo Pellegrini, reduce dalla rete rifilata all’Udinese, vuole dimostrare di essersi definitivamente messo alle spalle il periodo complicato. Restano quindi da assegnare le ultime due maglie.

Roma, Belotti in vantaggio su Abraham

Una è destinata a Dybala, che nella mattinata odierna sosterrà un allenamento ad alta intensità che consentirà allo staff medico e al tecnico lusitano di fare luce sulle sue condizioni. L’argentino è il principale top scorer della squadra ma verrà utilizzato soltanto nel caso in cui dimostri di essere completamente guarito.

Per quanto riguarda il ruolo di attaccante Andrea Belotti, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, risulta in vantaggio nei confronti di Tammy Abraham. L’ex capitano del Torino in campionato è ancora a zero gol, in Europa League invece ha raggiunto quota 3 centri. Mourinho punterà su di lui per scardinare la retroguardia del Feyenoord ed avviare la rimonta. L’impresa, con la spinta dell’Olimpico, è possibile ma servirà una prestazione scintillante. Arne Slot, dal canto suo, riavrà Mats Wieffer fermatosi nei giorni scorsi per infortunio. L’attesa è quasi giunta al termine.