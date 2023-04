Roma-Feyenoord, rebus Dybala: Mourinho enigmatico in conferenza

La Roma si prepara al decisivo match di Europa League contro il Feyenoord. Mourinho, in conferenza, ha parlato delle condizioni di Dybala.

La Roma, dopo aver battuto l’Udinese nell’ultimo turno di campionato e consolidato il terzo posto in classifica, tornerà in campo domani in occasione del ritorno dei quarti di finale di Europa League. Allo stadio Olimpico arriverà il Feyenoord, uscito vittorioso dal primo confronto grazie alla rete firmata da Mats Wieffer.

José Mourinho ed Arne Slot, nelle prossime ore, proveranno a sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione titolare. L’olandese, in particolare, rischia di dover fare a meno del match-winner dell’andata. Il centrocampista classe 1999, infatti, è attualmente ai box per un infortunio e non è ancora chiaro se riuscirà a recuperare in tempo. Il mister originario di Setubal, dal canto suo, ha quasi l’intera rosa a disposizione.

All’appello mancano soltanto Mile Svilar e Rick Karsdorp, assenti alla seduta di rifinitura odierna. Il portiere, in particolare, è stato fermato da una gastroenterite mentre il terzino destro, operatosi di recente, si rivedrà in gruppo soltanto più avanti. Bryan Cristante, nonostante la ferita alla palpebra sinistra, si è allenato insieme ai compagni e sarà regolarmente in campo. Ancora un rebus invece Paulo Dybala, intenzionato a dare il proprio contributo alla causa giallorossa e ribaltare il risultato maturato in Olanda ma non ancora certo della convocazione.

Roma, Mourinho parla alla vigilia del match con il Feyenoord

Delle condizioni dell’argentino ha voluto parlare Mourinho, nel corso della conferenza stampa odierna di presentazione della partita. “Come sta? Onestamente non lo so, oggi ha fatto 15 minuti di riscaldamento a bassa intensità. Domani farà un allenamento più intenso e capiremo se potrà giocare, andare in panchina o dovrà restare fuori”.

Una decisione definitiva verrà presa quindi nelle prossime ore. Dybala rappresenta il principale terminale offensivo della formazione di Mourinho (15 gol e 8 assist in 32 apparizioni complessive) ma verrà impiegato soltanto se dimostrerà di essere guarito al 100%, così da evitare pericolose ricadute. L’allenatore lusitano, così come i tifosi della Roma, incrocia le dita. Dybala farà lo stesso. Il match con il Feyenoord, intanto, è sempre più vicino.