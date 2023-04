Roma-Feyenoord, la rifinitura: altra assenza ufficiale

Vigilia di Roma-Feyenoord per José Mourinho. Ecco le ultime da Trigoria in occasione della rifinitura giallorossa. Presente Paulo Dybala, oltre a Karsdorp c’è un nuovo forfait

Domani sera la Roma affronterà il Feyenoord di Arne Slot allo stadio Olimpico. José Mourinho va a caccia della rimonta europea dopo la sconfitta di misura rimediata al ‘De Kuip’ di Rotterdam. Si riparte dall’1-0 maturato in terra olandese, in palio c’è l’accesso alle semifinali di Europa League. Tante attenzioni sono rivolte sul recupero di Paulo Dybala in casa giallorossa, frenato da un infortunio durante la sfida di andata contro gli olandesi. Nel frattempo c’è un’altra assenza ufficiale in vista del ritorno dei quarti di finale.

La Roma domani si gioca il tutto per tutto contro il Feyenoord di Arne Slot. La vittoria interna di domenica sera, per 3-0 contro l’Udinese, ha visto tornare al gol Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham. José Mourinho si aggrappa alla ritrovata vena realizzativa dei suoi per centrare nuovamente la rimonta europea, stavolta contro la squadra sconfitta nella scorsa finale di Conference League. Paulo Dybala, già presente ieri nell’allenamento in gruppo, anche stamattina ha svolto la rifinitura con il resto della squadra giallorossa. Oltre al lungodegente Rick Karsdorp c’è una nuova assenza ufficiale da registrare a Trigoria.

Roma-Feyenoord, rifinitura a Trigoria: Dybala c’è, out Svilar e Karsdorp

Può sorridere José Mourinho per la presenza dell’attaccante argentino nella rifinitura giallorossa. Quasi tutta la rosa è a disposizione del tecnico portoghese, eccezion fatta per Rick Karsdorp e Mile Svilar. L’assenza del secondo portiere è l’unica nota storta nella rifinitura della vigilia europea.

Il secondo portiere è stato frenato da una gastroenterite che ne pregiudica la presenza domani sera in panchina. Il terzino olandese è fermo da settimane per un intervento al menisco del ginocchio sinistro. Resta da capire quale possa essere il minutaggio di Paulo Dybala, in una gara che sarà fondamentale in vista del bilancio finale della stagione. Ecco il video dal centro sportivo giallorosso con i calciatori che preparano la sfida di Europa League: