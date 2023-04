Voti Roma-Udinese 3-0, Pellegrini show e super Rui: doppia bocciatura

Roma-Udinese termina 3-0 allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa trova tre punti importantissimi nella corsa al quarto posto. Lorenzo Pellegrini ruba la scena

C’era tanta attesa intorno alla trentesima giornata di campionato in casa Roma. La squadra di José Mourinho ha una nuova chance di allungare su Milan e Inter, reduci rispettivamente da un pareggio ed una sconfitta. Nei pensieri della squadra giallorossa c’è anche il ritorno dei quarti di finale contro il Feyenoord, in programma giovedì sera allo stadio Olimpico.

Gara intensa sin dai primi minuti quella dell’Olimpico tra Roma e Udinese. La squadra friulana arriva nella tana giallorossa dopo il pareggio interno maturato contro il Monza. La sfida d’andata terminò con un clamoroso 4-0 in favore dei bianconeri, ulteriore spinta alle ambizioni della squadra di José Mourinho. Non mancano sorprese nelle scelte dal primo minuto dello Special One, che si affida alla coppia Cristante-Bove in mediana. Per il tecnico portoghese c’è da segnalare il doppio recupero in attacco, con Abraham e Solbakken presenti in panchina. Solo in tribuna invece Paulo Dybala, in dubbio per la sfida di ritorno contro il Feyenoord di giovedì sera.

Voti Roma-Udinese 3-0, Pellegrini e Rui sugli scudi: gloria per Bove e Abraham

A sbloccare la gara ci pensa Edoardo Bove, rapidissimo a ribadire in rete il calcio di rigore calciato sul palo da Cristante. Giallorossi avanti al trentasettesimo minuto, l’intervallo si chiude sull’1-0. Nella ripresa torna alla rete capitan Lorenzo Pellegrini, oggi alla centesima partita da capitano della Roma.

Il numero 7 giallorosso capitalizza al massimo il lavoro di Belotti, abile a fornire l’assist per la rete del capitano che esulta sotto la Curva Sud. Al 67esimo minuto viene assegnato un rigore all’Udinese per fallo di mano di Mancini. Rui Patricio riesce a neutralizzare il tiro dagli undici metri di Pereyra. Partecipa alla festa del gol anche Tammy Abraham, che segna una bella rete di testa su assist di Spinazzola.

VOTI: Rui Patricio 7.5, Mancini 5.5, Smalling 6.5, Llorente 6.5; Celik 5 (75° Spinazzola 6.5), Cristante 6, Bove 7, Wijnaldum 6.5 (60° Matic 6), El Shaarawy 6 (74° Zalewski 6); Pellegrini 7.5 (90° Tahirovic sv); Belotti 6.5 (75° Abraham 7)