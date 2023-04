Roma, doppia sorpresa ufficiale: Mou non ha perso tempo

Roma-Udinese, doppio recupero lampo ufficiale per José Mourinho. Il tecnico giallorosso li porta in panchina in occasione della sfida ai friulani

Roma-Udinese, doppia sorpresa in panchina e sospiro di sollievo per José Mourinho. Il tecnico portoghese torna ad avere a disposizione due pedine offensive che erano in dubbio nelle scorse ore. Il doppio recupero lampo si è materializzato, lo Special One può sorridere in vista delle prossime gare. Gare che saranno determinanti in vista del bilancio finale della stagione in casa giallorossa.

La Roma è in campo per la trentesima giornata di Serie A, contro l’Udinese di Sottil. All’intervallo il risultato è sull’ 1-0 grazie alla rete di Bove, mentre dall’infermeria giallorossa arrivano buone notizie per mister Mourinho. Il tecnico portoghese può sorridere per un doppio recupero lampo in casa giallorossa. Dopo la gara dello stadio Olimpico contro la squadra friulana la Roma dovrà tentare la rimonta europea contro il Feyenoord. In seguito ci saranno due scontri diretti per la zona europea in Serie A, prima in casa dell’Atalanta poi all’Olimpico contro il Milan. C’è il doppio recupero lampo in attacco per lo Special One.

Roma-Udinese, Mourinho ritrova Abraham e Solbakken: Dybala va in tribuna

Tammy Abraham e Ola Solbakken tornano a disposizione del tecnico della Roma. Entrambi i calciatori hanno superato i problemi alla spalla, la punta inglese si era fermato nella sfida d’andata dei quarti di Europa League. Il norvegese era finito ko invece in campionato, contro il Torino.

Solo in tribuna invece Paulo Dybala, sul quale le telecamere hanno indugiato in più di un’occasione. La ‘Joya’ rimane in dubbio per la sfida europea di giovedì sera. Lo staff sanitario giallorosso farà di tutto per provare a recuperare l’attaccante argentino, mentre il recupero di Abraham e Solbakken è cosa fatta. Ricordiamo che l’ex Bodo Glimt non potrà essere schierato in Europa perché non presente in lista, ma ci sarà spazio per lui in campionato in vista della volata finale della squadra giallorossa.