Voti Feyenoord-Roma 1-0: Pellegrini sbaglia, infortuni decisivi

Voti Feyenoord-Roma 1-0, Pellegrini sbaglia dal dischetto. Ma nell’economia del match pesa il doppio infortunio. I nostri voti

La sfida d’andata se la prende il Feyenoord, che vince 1-0 grazie alla rete di Wieffer arrivata a inizio ripresa. Ma nell’economia del match pesano, eccome, i due infortuni che hanno costretto Mourinho al doppio cambio. Prima lo stop per Dybala, poi nella ripresa quello di Abraham.

Si spera che i due possano recuperare per il match della prossima settimana all’Olimpico, quando ci sarà da ribaltare il risultato. E pesa anche l’errore dal dischetto di Pellegrini – palo pieno – sul finire del primo tempo che avrebbe potuto mandare la squadra giallorossa, al riposo, in vantaggio. Poi il capitano non è rientrato in campo, sostituto da Mourinho.

Voti Roma-Feyenoord, bocciato anche Belotti

Sono diversi i bocciati nella Roma. Soprattutto in attacco. Sul giudizio a Pellegrini ovviamente pesa l’errore dal dischetto, mentre Abraham mai era riuscito a incidere prima dell’infortunio. Non bene anche El Shaarawy, che era entrato bene, ma poi si è perso in corso d’opera.

Belotti, buttato nella mischia al posto di Abraham, ne ha viste poche, sbagliando anche alcuni palloni semplice. Si conferma invece Matic, ormai punto fermo lì in mezzo al campo. Di sostanza anche la prova di Ibanez, dietro: il difensore, inoltre, è andato vicinissimo al pareggio con un colpo di testa che Idrissi ha salvato sulla linea e con la sfera che poi ha centrato la traversa. Insomma, un Roma sfortunata.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6,5, Ibañez 6,5; Zalewski 5,5, Cristante 6, Matic 6,5, Spinazzola 6,5 (84′ Celik sv); Dybala sv (24′ El Shaarawy 5,5), Pellegrini 5 (46′ Wijnaldum 6); Abraham 5 (65′ Belotti 5).