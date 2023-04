Anche Abraham s’arrende: Mourinho choc, dentro Belotti

Anche Abraham si arrende, Mourinho choc perde tutto l’attacco. Dentro Belotti per l’inglese che ha un problema alla spalla

Incredibile ma vero. Dopo il cambio di Dybala nel primo tempo per un problema all’adduttore, adesso anche Abraham si è fatto male e dopo 56 minuti è costretto a lasciare il campo. Per l’attaccante inglese, dopo un contrasto in area di rigore, un problema alla spalla destra.

Non ce l’ha fatta Abraham a rimanere in campo, tant’è che in pochissimo tempo Mourinho ha mandato dentro Belotti. Alla fine del primo tempo Mou aveva optato anche per un secondo cambio, quello di Wijnaldum che ha preso il posto di Pellegrini che ha sbagliato un calcio di rigore.

Insomma, la Roma è sotto al momento per via della rete di Wieffer e con due cambi obbligati. Tutto il reparto avanzato è diverso rispetto a quello che ha iniziato il match. Due per infortunio, come spiegato, il capitano probabilmente per scelta tecnica vista che fino al momento non sono arrivate altre comunicazioni da parte della Roma. Che sfortuna.