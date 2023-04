Dybala subito fuori: infortunio e mani tra i capelli

Dybala subito fuori, l’argentino alza bandiera bianca dopo 24 minuti. El Shaarawy al suo posto. Mani tra i capelli per la Joya

Primo cambio obbligato per Mourinho. Non ce la fa Dybala che al 24′ ha dovuto lasciare il campo per un problema all’adduttore. Al suo posto dentro El Shaarawy. Dybala in panchina con le mani sul viso e visibilmente dispiaciuto per il problema che lo ha messo ko e non gli permetterà di proseguire il match.

Ennesimo infortunio della stagione per l’argentino, un problema che lo perseguita da un poco di tempo e che non sembra proprio volerlo mollare. Una grave perdita per Mourinho, in attesa di capire ovviamente l’entità reale dell’infortunio che solamente nella giornata di domani si potrà sapere, dopo gli esami strumentali ai quali il calciatore si sottoporrà nel momento in cui la squadra tornerà nella Capitale.