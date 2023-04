Centrocampista KO: a rischio per Roma-Feyenoord

Si avvicina il quarto di finale di Europa League tra la Roma ed il Feyenoord. Uno dei protagonisti più attesi, però, è a rischio forfait.

La vittoria ottenuta ai danni dell’Udinese, fondamentale per cementificare il terzo posto e distanziare in classifica Milan ed Inter, è ormai alle spalle. La Roma, infatti, ha rivolto l’intera concentrazione sulla gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. All’Olimpico giovedì si presenterà il Feyenoord, impostosi all’andata grazie alla rete siglata nel secondo tempo da Mats Wieffer.

Un match che si preannuncia quanto mai ostico per José Mourinho, intenzionato a mandare in campo la migliore formazione possibile. Paulo Dybala, rimasto nei giorni scorsi ai box per colpa dell’infortunio rimediato all’andata, spera ancora nella convocazione. L’argentino oggi si sottoporrà a nuovi controlli, che consentiranno allo staff medico capitolino di fare un nuovo punto della situazione. Nell’ambiente, nel frattempo, ha iniziato a diffondersi un certo ottimismo in merito al suo recupero tuttavia per avere la conferma sarà necessario attendere l’esito degli esami in questione.

Praticamente certo, invece, l’impiego dal primo minuto di Tammy Abraham reduce dalla rete rifilata ai bianconeri nell’ultimo turno di campionato. Alle sue spalle agirà Lorenzo Pellegrini mentre la diga di centrocampo sarà composta da Bryan Cristante e Nemanja Matic (in vantaggio su Georginio Wijnaldum). Nicola Zalewski giocherà a destra, Leonardo Spinazzola a sinistra. In difesa nessuna sorpresa con Gianluca Mancini, Chris Smalling e Roger Ibanez a protezione della porta di Rui Patricio.

Roma-Feyenoord, problemi per Slot

Il Feyenoord, dal canto suo, rischia di dover fare a meno di una delle colonne portanti dello schieramento di Arne Slot. Wieffer, infatti, nella partita di Eredivisie contro il Cambuur ha preso un duro colpo che lo ha costretto ad uscire dal rettangolo di gioco prima del fischio finale.

Le sue condizioni preoccupano non poco il tecnico olandese (finito nel mirino del Tottenham) che spera di recuperare in tempo il centrocampista classe 1999, autore di 3 gol e 6 assist in 32 apparizioni complessive. Queste, per gli olandesi, sono ore di attesa: Wieffer è a rischio forfait. La Roma, al contrario, guarda con ottimismo al futuro e spera di poter riabbracciare Dybala. Mourinho, oltre a conquistare un piazzamento in zona Champions League, intende sollevare al cielo anche l’Europa League. Il Feyenoord è avvertito.