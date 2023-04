Calciomercato Roma, sostituto dal Bayern Monaco: occasione a parametro zero

Calciomercato Roma, il sostituto arriva direttamente dal Bayern Monaco: occasione a parametro zero per Pinto

I colpi a parametro zero sono quelli che Pinto – e anche i dirigenti delle altre squadre, ovviamente – sogna di fare. Soprattutto se si tratta di elementi che possono fare la differenza nel corso di una stagione. E il dirigente portoghese della Roma ha fatto capire di essere uno in grado di farli.

Ma non si vuole fermare, anzi, vuole alzare la posta. E dopo aver quasi chiuso per Aouar, guarda non solo ad un difensore che alla fine dell’anno si libererà in questo modo – Ndicka dell’Eintracht Francoforte – ma potrebbe guardare con interesse anche per un altro giocatore che ormai ha deciso di cambiare aria. O, per meglio dire, ha capito che il Liverpool non gli rinnoverà il contratto.

Calciomercato Roma, occasione Keita

Il nome è quello d Keita, centrocampista che lascerà i Reds e che non conosce il suo futuro. Lui, dentro il gruppo odi Klopp non ci rimarrà sicuro anche perché, così come spiegato da 90min.com, il tecnico tedesco ha deciso di andare forte su Gravenberch, anche lui accostato alla Roma nel corso degli anni passati e che adesso è al Bayern Monaco dove il campo lo vede praticamente pochissimo. Saluterà la Baviera, e potrebbe andare proprio al Liverpool il prossimo anno.

E questo non fa altro che liberare in maniera definitiva Keita, che nei mesi scorsi alla Roma è stato accostato e che potrebbe anche decidere di prendere la via della Capitale soprattutto se in mezzo a questa trattativa – qualora fosse convinto del profilo – s’intromettesse José Mourinho, uno che quando alza il telefono, sfruttando il suo carisma, riesce ad essere assai convincente. Vedremo ovviamente quello che succederà nelle prossime settimane soprattutto pensando a quello che potrebbe essere un altro intreccio: Keita sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrido ormai convinto a cedere De Paul per la prossima stagione. E l’argentino potrebbe essere quel colpo da sogno in mezzo al campo questa volta, però, non a parametro zero. Servirebbero 30-35 milioni.