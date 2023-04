Stanno vendendo De Paul, sostituto bloccato e doppio intreccio Roma

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid ha deciso di vendere De Paul e ha trovato il sostituto. L’intreccio con i giallorossi è doppio

Dalla Spagna sono certi di una cosa. Della decisione dell’Atletico Madrid di vendere alla fine della stagione Rodrigo De Paul. L’argentino ha ormai vissuto, visto che siamo alle battute finali, una stagione dai due volti: completamente disinteressato prima del Mondiale, di buon livello dopo il rientro in Qatar. Ma nonostante questo la riconferma non è stata strappata.

Anche per via, così come vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi, di alcune frizioni con Simeone che di fatto hanno logorato il rapporto tra i due connazionali. Tutto questo porterà ad un addio certo alla fine della stagione, un addio che interessa anche di molto la Roma, visto che il profilo del giocatore, ex Udinese, e che quindi conosce già il massimo campionato italiano, è stato accostato in diverse occasioni ai giallorossi. Che lo prenderebbero al volo.

Calciomercato Roma, Keita all’Atletico

Secondo todofidhajes.com, che ha riportato la notizia, l’Atletico Madrid per non rimanere indietro e per dare quindi il via libero definitivo alla cessione di De Paul avrebbe messo le mani avanti contattando Keita, centrocampista del Liverpool in scadenza che ormai è vicino a salutare i Reds. Lo stesso destino di Firmino, anche lui nei radar giallorossi, che però a quanto pare avrebbe trovato un accordo con il Barcellona.

Anche il centrocampista nei mesi scorsi è stato accostato alla Roma che hanno diversi colpi a zero in mente per la prossima estate. Colpi che Tiago Pinto ha dimostrato di saper fare visto che, in questo modo, ha portato a Trigoria elementi come Dybala, Matic e Belotti, gente che può fare la differenza in qualsiasi momento. Difficile, in questo caso, arrivare al centrocampista che attualmente gioca in Premier. Assai più facile – ma servirebbero almeno 35 milioni di euro che la qualificazione alla Champions League potrebbe regalare – per strappare il giocatore all’Atletico. E anche alla concorrenza che in Serie A vede la Juventus e il Milan interessate.