Fulmine a ciel sereno Roma: accordo totale con il Barcellona

Fulmine a ciel sereno Roma: uno dei possibili obiettivi dei giallorossi in attacco ha trovato un nuovo club. L’accordo è totale con il Barcellona

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Uno dei possibili obiettivi della Roma nella prossima stagione, sulla prima linea, visto che anche Abraham potrebbe lasciare in un effetto domino che coinvolgerebbe anche Osimhen, avrebbe trovato un accordo totale con il Barcellona per unirsi alla squadra di Xavi dal prossimo luglio.

In attacco, la Roma, oltre a sperare in una permanenza di Dybala che ad oggi sembra essere quasi sicura, ha in mente di piazzare un colpo da novanta guardando, anche, nel mercato degli svincolati. E un nome che è girato con molta insistenza nelle ultime settimane è quello del brasiliano del Liverpool Roberto Firmino, che ha deciso dopo una stagione che sta passando più a guardare che a giocare, di lasciare i Reds per provare una nuova avventura. Così come vi abbiamo raccontato nell’ultimo periodo, anche la Roma si è mossa sulle tracce del giocatore. Ma il Daily Mail svela, in anteprima, che l’accordo sarebbe già stato trovato.

Fulmine a ciel sereno Roma, Firmino al Barcellona

Sì, dall’Inghilterra danno la certezza assoluta di un accordo trovato per la prossima stagione. Anche se ovviamente non c’è stata nessuna firma e quindi Pinto potrebbe – ma appare assai difficile – rimane in corsa. Xavi quindi ha dato l’accelerata decisiva, chiudendo quella che potrebbe essere una delle migliori operazioni a parametro zero della prossima estate.

La Roma, come detto, ha messo Firmino nel mirino anche perché il nuovo sponsor tecnico, Adidas, è lo stesso dell’attaccante che in Inghilterra ha vinto tutto segnando caterve di gol nel corso degli anni passati. Qualcosa, con Klopp, si è rotta lo scorso anno e la frattura è diventata insanabile in questa stagione quando Firmino è diventato un panchinaro di lusso. L’addio è certo. E anche la destinazione futura sembra essere certa. Addio Roma.