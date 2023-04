Calciomercato Roma, 120 milioni per il tradimento: resta in Serie A

Calciomercato Roma, 120 milioni di euro fanno scattare l’effetto domino. Resta in Serie A: è lui l’erede designato ed è in pole per la sostituzione

Tammy Abraham potrebbe rimanere in Serie A la prossima stagione. Ma non alla Roma, almeno secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport. Sì, l’attaccante inglese sarebbe entrato nel mirino del Napoli. Scatta l’effetto domino.

Nel corso di questi mesi vi abbiamo parlato di come il futuro di Tammy sia legato a doppio filo a quello di Osimhen, centravanti del Napoli che davanti ad un’offerta di 120milioni di euro – questo è il prezzo che avrebbe fissato De Laurentiis – potrebbe lasciare la squadra di Spalletti. Ma mai prima d’ora si era parlato in maniera così prepotente di un possibile assalto di Giuntoli, direttore sportivo della squadra che ha iniziato il conto alla rovescia per prendersi lo scudetto, nei confronti dell’attaccante giallorosso che Pinto ha messo nella lista dei possibili sacrifici per stare nei paletti imposti dalla UEFA.

Calciomercato Roma, è Abraham l’erede di Osimhen

Per l’inglese si è parlato molto di un possibile ritorno in Premier League alla fine di quest’anno e non al Chelsea, che il diritto di recompra fissato a 80 milioni di euro non lo metterà in atto. E di striscio si è pensato ad una possibile permanenza in Serie A con una maglia diversa da quella giallorossa.

Invece adesso la questione si fa seria anche perché il quotidiano sottolinea come in caso di addio del nigeriano Tammy sarebbe proprio la prima scelta del Napoli. Un attaccante che ha caratteristiche simili a quelle di Osimhen e che si potrebbe integrare immediatamente nell’idea tattica di Spalletti. La Roma cederebbe il proprio giocatore per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Difficilmente Pinto si accontenterebbe di meno. Ma con 120milioni da sfruttare sul mercato allora un accordo sul prezzo, con il Napoli, si potrebbe trovare. La situazione, al momento, è questa.