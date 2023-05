Calciomercato Roma, bagarre in A per il gigante della Premier

Calciomercato Roma, è bagarre in Serie A per il gigante della Premier League. Tutte vogliono l’uomo che verrà sicuramente ceduto

Le occasioni possono essere diverse la prossima estate. Soprattutto dentro quei club che hanno un urgente bisogno di sfoltire la rosa. E tra queste, come sappiamo, ce n’è una in Premier League che più che sfoltire deve proprio darci un taglio netto. Non una semplice aggiustatina, come quando si va dal parrucchiere, ma un vero e proprio cambio di look.

Avrete capito, ovviamente, che parliamo del Chelsea. I londinesi, dopo una campagna acquisti faraonica lo scorso mese di gennaio che non ha portato a nessun risultato, sono in mezzo ad una vera e propria rivoluzione: non solo un nuovo allenatore, ma anche molti addii dopo i molteplici innesti che potrebbero essere seguiti da altri nel corso dei prossimi mesi. Uno che lascerà sicuramente Londra è un centrocampista, quel Loftus Cheek che, a quanto pare, fa gola a mezza Serie A.

Calciomercato Roma, anche il Milan in pressing

Accostato alla Roma in diverse occasioni, Loftus Cheek è anche nel mirino della Lazio – su richiesta di Sarri – ma anche l’Inter potrebbe accettare il suo cartellino come contropartita tecnica nell’ambito dell’operazione che vede protagonista in questo caso Onana, portiere sotto la lente d’ingrandimento dei Blues.

Questa mattina, inoltre, il Corriere dello Sport sottolinea come anche il Milan di Maldini abbia messo gli occhi sul gigante di 191 centimetri che potrebbe portare forza fisica ed esperienza dentro il centrocampo rossonero. Un elemento che in questo momento non ha caratteristiche fisiche a nessun giocatore della rosa di Pioli. Ed è per questo che i lombardi hanno iniziato a muoversi con una certa insistenza nei confronti dell’esubero. Insomma, bagarre vera in Serie A per un giocatore che ha anche degli estimatori in Premier League. Ma che potrebbe decidere anche di cambiare totalmente aria. Anche per lui forse è arrivato il momento del cambio di look del quale vi abbiamo parlato all’inizio di questo articolo.