Calciomercato Roma, Sarri rompe gli indugi: è derby per l’esubero

Calciomercato Roma, Sarri rompe gli indugi e lo vorrebbe la prossima stagione. Derby con Pinto per l’esubero

Sarri ha rotto gli indugi. E lo vorrebbe nella sua squadra la prossima stagione. Derby sul mercato quindi per l’esubero, con un occhio particolare anche a quelle che potrebbero essere le decisioni dell’Inter che, forse, secondo alcune indiscrezioni dei giorni scorsi, se lo potrebbe vedere offrire per cedere Onana.

Tre squadre italiane quindi guardano con interesse a quello che potrebbe essere uno dei tanti esuberi che il Chelsea dovrà piazzare alla fine di questa, per loro, disastrosa stagione dopo il cambio di proprietà e dopo un mercato invernale che mai si era visto prima d’ora. Il club londinese ha fallito e oltre alla ricerca di un nuovo allenatore che va a prendere il posto di Lampard, nominato come traghettatore, è alla ricerca anche di opzioni di mercato. Non solo in entrata, ma anche in uscita. E un nome che circola come partente ormai sicuro è quello di Loftus-Cheek.

Calciomercato Roma, Sarri vuole Loftus-Cheek

Il profilo del centrocampista in più di un’occasione è stato accostato ai giallorossi soprattutto perché il Chelsea potrebbe anche accontentarsi di una cifra modesta per cederlo purché non si veda più dalle parti del quartier generale dei Blues. Ma anche Sarri, secondo Il Messaggero questa mattina in edicola, ne avrebbe fatto espressa richiesta, visto che lui lo conosce avendolo allenato nella sua esperienza in Premier League.

Molto, ovviamente, dipenderà da quella che sarà la posizione alla fine della stagione della squadra biancoceleste, che adesso è seconda in classifica e che cerca un piazzamento alla prossima Champions League. Obiettivo, questo, anche della Roma di Mourinho anche se il clima dentro le società, è completamente diverso. Inoltre, sottolinea ancora il quotidiano, c’è pure Frattesi nel mirino della Lazio, e questo si sapeva anche. Ma il pressing potrebbe diventare importante nelle prossime settimane. Vabbè, anche Pinto in questo caso qualcosa incasserebbe, visto che ha il 30% sulla futura rivendita del calciatore.