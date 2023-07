Calciomercato Roma, Mou e Pinto in scadenza: rebus Friedkin

Calciomercato Roma, nessun segnale finora sul futuro di José Mourinho e Tiago Pinto. La coppia portoghese è entrata nell’ultimo anno di contratto con i giallorossi.

Regna il silenzio sul futuro di José Mourinho e Tiago Pinto. Il tecnico ed il manager portoghesi sono entrati negli ultimi dodici mesi di contratto con la Roma, a poche settimane dall’esordio stagionale. Una circostanza piuttosto anomala su cui regna il silenzio su ogni fronte. A partire dalla proprietà Friedkin, gli statunitensi che dall’approdo alla Roma ad oggi hanno fatto del silenzio con la stampa uno dei loro marchi di fabbrica. Ma anche Pinto e Mourinho hanno deciso fin qui di non esporsi sul proprio futuro alla Roma, costruendo un vero e proprio rebus in vista dei prossimi dodici mesi.

Questa sera la Roma scenderà in campo per la seconda amichevole in Algarve, la quarta della preparazione estiva per i ragazzi di José Mourinho. Lo Special One è tornato in patria, dove nei giorni scorsi è sbarcato anche Tiago Pinto. Le attenzioni di appassionati ed addetti ai lavori si spostano su un doppio binario in queste giornate estive. Da un lato si attendono le manovre del manager ex Benfica, attivo in uscita ed in attesa di piazzare nuovi colpi in entrata. Dall’altro si seguono le evoluzioni in campo della squadra giallorossa, al terzo anno con José Mourinho alla guida tecnica. Entrambi i portoghesi sono entrati negli ultimi dodici mesi di contratto, con la proprietà Friedkin che non si è espressa sul loro futuro in pubblico.

Calciomercato Roma, silenzio Friedkin sul futuro di Pinto e Mourinho

Un silenzio a cui la piazza giallorossa è abituata quello della proprietà Friedkin. Silenzio ‘amplificato’ anche dalla totale assenza di segnali sul futuro dei due diretti interessati, José Mourinho e Tiago Pinto non hanno mai toccato il tema del loro futuro in casa giallorossa, malgrado entrambi siano entrati in scadenza di contratto.

Ad evidenziare l’anomalia di una stagione che vede il tandem portoghese in scadenza di contratto con la Roma è stata l’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’. Il quotidiano sottolinea come il silenzio intorno al futuro di Pinto e Mourinho faccia piuttosto rumore in casa giallorossa. In attesa di segnali da parte dei diretti interessati, la palla passa alle manovre della famiglia Friedkin, che deve sciogliere un doppio rebus per il futuro.