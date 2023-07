Calciomercato Roma, più Pinto che Mourinho: ma adesso decidono tutto i Friedkin che devono intervenire per chiudere le operazioni

Ha “vinto” Pinto. Ovviamente solamente in modo figurativo visto che senza dubbio l’obiettivo del gm è identico a quello di José Mourinho, vale a dire vedere una Roma diversa, cresciuta, rispetto alla passata stagione. Ma tra le intenzioni del tecnico e le reali trattative messe in piedi dal dirigente, sicuramente è prevalsa la volontà di far quadrare i conti.

Perché se Mou voleva Morata, arriverà quasi sicuramente Scamacca. Il primo si muoveva – e si muoverà, nel caso – solamente a titolo definitivo e servono almeno 20milioni di euro; il secondo invece dovrebbe arrivare a Trigoria in prestito con diritto di riscatto, o magari con l’obbligo, ma senza sganciare chissà quanti soldi in questo momento. La linea di Pinto è bella indirizzata, anche per la scelta del centrocampista.

Calciomercato Roma, adesso servono i Friedkin

Perché sia Sabitzer che Kamada, obiettivi, sono stati considerati troppo costosi. E allora ecco che arriverà nelle prossime settimane – meglio dire dovrebbe arrivare – Renato Sanches dal Psg. Con l’intervento diretto dei Friedkin che in questo caso rispolvereranno i rapporti con il Psg per chiudere la questione.

Sì, servirà comunque l’intervento dei proprietari americani in questo caso, è tutto nelle loro mani sottolinea il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Interventi di mercato con un occhio particolari ai costi, anche per via di quei paletti che l’UEFA ha imposto dopo l’accordo dello scorso settembre con la Roma. Insomma, più Pinto che Mourinho nella nuova Roma, quella che stasera giocherà la seconda amichevole in Portogallo in quel ritiro scelto, in questo caso dopo la tournée asiatica saltata, dallo Special One.